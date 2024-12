Disney Plus: Neue Serien und Filme im Dezember 2024

Im Dezember erwarten euch auf Disney Plus wieder eine Menge neuer Filme und Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im Dezember 2024, die ihr im Verlauf des Monats auf Disney Plus schauen könnt.

Disney Plus Serien und Filme im Dezember 2024

Disney Plus: Highlights im Dezember 2024

Die Streaming-Highlights im Dezember bei Disney Plus fallen allesamt in den Serien-Bereich. Los geht es etwa mit der neuen Star Wars-Serie Star Wars: Skeleton Crew, die am 3. Dezember ihr Debüt gibt. In der Serie geht es um vier Kinder, die sich in der großen Galaxis auf die Suche nach ihrem Heimatplaneten machen.

Darauf folgt am 11. Dezember die Premiere von Traum Studios, einem neuen Abenteuer "aus der Welt von Alles steht Kopf". Hier besucht ihr das Filmstudio in Rileys Kopf, das Nacht für Nacht Träume für sie produziert.

Kurz vor Weihnachten, am 22. Dezember, steht dann die mittlerweile dritte Staffel von What if..? auf dem Programm. In der animierten Anthologie-Serie werden klassische Marvel-Momente aus einem neuen Blickwinkel betrachtet.

Disney Plus: Alle neue Filme im Dezember 2024

Der Film-Dezember bringt euch bei Disney Plus einige neue Filme, dabei geht es unter anderem um Elton John, John Williams sowie um ein Weihnachts-Special der Simpsons.

Hier alle neuen Filme:

Ab 6. Dezember 2024:

Andy's 8 - Der Weihnachtsraub

Ab 10. Dezember 2024:

Sugarcane - Der Wahrheit auf der Spur

Ab 13. Dezember 2024:

Elton John: Never Too Late

Ab 17. Dezember 2024:

BLINK - Jeder Augenblick zählt

The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer

Ab 20. Dezember 2024:

Illana Glazer: Human Magic

Miraculous World, London: At the Edge of Time

Ab 27. Dezember 2024:

John Williams in Tokyo

Ab 29. November 2024:

Beatles '64

Disney Plus: Alle neue Serien im Dezember 2024

Bei den Serien steht im November bei Disney Plus unter anderem die Premiere der neuen FX-Serie Say Nothing auf dem Programm. Darüber hinaus gibt es mehr von Tell Me Lies und The Old Man zu sehen.

Hier alle neuen Serien:

Ab 3. Dezember 2024

Jung Kook: I Am Still - The Original, Staffel 1

Star Wars: Skeleton Crew, Staffel 1

Ab 4. Dezember 2024

Light Shop, Staffel 1

Ab 11. Dezember 2024

Alice in der Wunderland-Bäckerei, Staffel 2

Tracker, Staffel 2

Traum Studios, Staffel 1

Ab 13. Dezember 2024

Unsichtbar, Staffel 1

Ab 18. Dezember 2024

Disney Junior Arielle, Staffel 1 (Batch 2)

English Teacher, Staffel 1

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur, Staffel 2 (Batch 1)

The Rookie, Staffel 6

Ab 22. Dezember 2024

What If...?, Staffel 3

Wie kann ich Disney Plus streamen? Disney Plus könnt ihr zum Beispiel über die offizielle Webseite abonnieren. Es gibt drei Optionen, die günstigste kostet 5,99 Euro pro Monat. Hier habt ihr eine Auflösung von bis zu 1080p, Audioqualität bis zu 5.1 und Streaming mit Werbung.

Für 9,99 Euro pro Monat gibt’s das Standard-Abo ohne Werbung mit bis zu 1080p und ebenfalls bis zu 5.1 Soundqualität. Wenn ihr 13,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo zahlt, erhaltet eine Videoqualität bis zu 4K mit HDR und Sound, bei dem auch Dolby Atmos möglich ist.

Wer nicht im selben Haushalt wohnt und sich ein Abo teilen möchte, kann die Zusatzmitglied-Option dazu buchen. Die ermöglicht gleichzeitiges Streamen auf einem Endgerät. Die Kosten belaufen sich auf zusätzlich 4,99 Euro (mit Werbung) oder 5,99 Euro (Standard und Premium) pro Monat.