Disney Plus: Neue Serien und Filme im Februar 2025

Im Februar 2025 erwarten euch auf Disney Plus wieder eine Menge neuer Filme und Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im Februar 2025, die ihr im Verlauf des Monats auf Disney Plus schauen könnt.

Disney Plus Serien und Filme im Februar 2025

Disney Plus: Highlights im Februar 2025

Der Februar sieht bei Disney Plus ein bisschen karg aus, insgesamt gibt es recht wenig Neues, erst recht bei den Filmen.

Am 7. Februar könnt ihr euch einerseits auf eine Aufzeichnung des Musicals zu Der König der Löwen aus der Hollywood Bowl freuen. Am gleichen Tag kommt außerdem der 1995 veröffentlichte Film Judge Dredd mit Sylvester Stallone zu Disney Plus.

Bei den Serien nimmt man am 1. Februar alle Staffeln von Young Sheldon ins Programm. Wer mit The Big Bang Theory seinen Spaß hatte, kann sich nun also das Spin-off hier anschauen.

Disney Plus: Alle neue Filme im Februar 2025

Der Film-Februar bringt euch bei Disney Plus insgesamt wenig Neues, hier sticht besonders das Musical zu Der König der Löwen hervor.

Hier alle neuen Filme:

Ab 7. Februar 2025

Der König der Löwen Live (Musical-Event)

Judge Dredd

Ab 12. Februar 2025

Umami

Ab 21. Februar 2025

Chris Distefano: It's Just Unfortunate

Disney Plus: Alle neue Serien im Februar 2025

Bei den Serien nimmt Disney Plus im Februar unter anderem alle Staffeln von Young Sheldon ins Programm. Darüber hinaus gibt es mehr von 9-1-1: Lone Star und Marie Antoinette zu sehen.

Hier alle neuen Serien:

Ab 1. Februar 2025

Young Sheldon, Staffel 1 bis 7

Ab 5. Februar 2025

The Long Road Home, Staffel 1

Ab 6. Februar 2025

The Kardashians, Staffel 6

Ab 12. Februar 2025

Harlem Ice, Staffel 1

Me & Mickey (Shorts), Staffel 1 und 2

Ab 19. Februar 2025

9-1-1: Lone Star, Staffel 5

Win or Lose, Staffel 1

Ab 21. Februar 2025

A Thousand Blows, Staffel 1

Ab 26. Februar 2025

Abbott Elementary, Staffel 4 Teil 1

Alice in der Wunderland-Bäckerei, Staffel 2

Marie Antoinette, Staffel 2

Wie kann ich Disney Plus streamen? Disney Plus könnt ihr zum Beispiel über die offizielle Webseite abonnieren. Es gibt drei Optionen, die günstigste kostet 5,99 Euro pro Monat. Hier habt ihr eine Auflösung von bis zu 1080p, Audioqualität bis zu 5.1 und Streaming mit Werbung.

Für 9,99 Euro pro Monat gibt’s das Standard-Abo ohne Werbung mit bis zu 1080p und ebenfalls bis zu 5.1 Soundqualität. Wenn ihr 13,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo zahlt, erhaltet eine Videoqualität bis zu 4K mit HDR und Sound, bei dem auch Dolby Atmos möglich ist.

Wer nicht im selben Haushalt wohnt und sich ein Abo teilen möchte, kann die Zusatzmitglied-Option dazu buchen. Die ermöglicht gleichzeitiges Streamen auf einem Endgerät. Die Kosten belaufen sich auf zusätzlich 4,99 Euro (mit Werbung) oder 5,99 Euro (Standard und Premium) pro Monat.