Disney Plus: Neue Serien und Filme im November

Im November erwarten euch auf Disney Plus wieder eine Menge neuer Filme und Serien. Wir zeigen euch in unserer Liste aller Neuerscheinungen die Filme und Serien im November 2024, die ihr auf Disney Plus schauen könnt.

Disney Plus Serien und Filme im November 2024 Inhalt:

Disney Plus: Highlights im November

Wenn ihr gerne Filmmusik hört, solltet ihr euch die Dokumentation Music by John Williams auf die Liste schreiben. Sie ist ab dem 1. November verfügbar und befasst sich mit der Musik des legendären Komponisten, die unter anderem in Star Wars, Indiana Jones und vielen, vielen weiteren Filmen zu hören ist.

Außerdem startet am 14. November die neue FX-Serie Say Nothing. Diese basiert auf wahren Ereignissen und erzählt unter anderem die Anfänge der IRA, die in den folgenden Jahren einen blutigen Straßenkampf gegen die Briten führte. Außerdem geht es um die Entführung der protestantischen Irin Jean McConville, die im Dezember 1972 von der IRA aus ihrem Haus in Belfast verschleppt wurde und nie wieder auftauchte. Ihre zehn verwaisten Kinder machen sich auf die Suche nach ihrer Mutter und den Tätern.

Disney Plus: Alle neue Filme im November 2024

Der Film-November bringt euch bei Disney Plus einige neue Filme, darunter auch die schon erwähnte Dokumentation rund um den Komponisten John Williams.

Hier alle neuen Filme:

Ab 1. November 2024:

Mädchen, Mädchen

Mädchen, Mädchen 2

Music by John Williams

Ab 2. November 2024:

Endurance: Das Wrack im Eis

Ab 8. November 2024:

Cars Toon: Monster Truck Hook

Ab 15. November 2024:

Big City Greens: Der Film - Urlaub im All

Weihnachten im Anflug

Ab 22. November 2024:

Jim Gaffigan: The Skinny

Out Of My Mind: Mit Worten kann ich fliegen

The Mission: Zwischen Glaube und Wahnsinn

Ab 29. November 2024:

Beatles '64

Disney Plus: Alle neue Serien im November 2024

Bei den Serien steht im November bei Disney Plus unter anderem die Premiere der neuen FX-Serie Say Nothing auf dem Programm. Darüber hinaus gibt es mehr von Tell Me Lies und The Old Man zu sehen.

Hier alle neuen Serien:

Ab 6. November 2024

Criminal Minds: Evolution, Staffel 17

Gangnam B-Side, Staffel 1

Micky Maus: Spielhaus, Staffel 3

Spielstunde mit Winnie Puuh, Staffel 1

The Old Man, Staffel 2

Ab 13. November 2024

Grotesquerie, Staffel 1

Ab 14. November 2024

Say Nothing, Staffel 1

Ab 19. November 2024

Interior Chinatown, Staffel 1

Ab 20. November 2024

Tell Me Lies, Staffel 2

Ab 25. November 2024

Tsunami: Wettlauf gegen die Zeit, Staffel 1

Ab 27. November 2024

Mickys lustige Weihnachtszeit, Staffel 1

Ab 28. November 2024

Doctor Odyssey, Staffel 1

Wie kann ich Disney Plus streamen? Disney Plus könnt ihr zum Beispiel über die offizielle Webseite abonnieren. Es gibt drei Optionen, die günstigste kostet 5,99 Euro pro Monat. Hier habt ihr eine Auflösung von bis zu 1080p, Audioqualität bis zu 5.1 und Streaming mit Werbung.

Für 9,99 Euro pro Monat gibt’s das Standard-Abo ohne Werbung mit bis zu 1080p und ebenfalls bis zu 5.1 Soundqualität. Wenn ihr 13,99 Euro pro Monat für das Premium-Abo zahlt, erhaltet eine Videoqualität bis zu 4K mit HDR und Sound, bei dem auch Dolby Atmos möglich ist.

Wer nicht im selben Haushalt wohnt und sich ein Abo teilen möchte, kann die Zusatzmitglied-Option dazu buchen. Die ermöglicht gleichzeitiges Streamen auf einem Endgerät. Die Kosten belaufen sich auf zusätzlich 4,99 Euro (mit Werbung) oder 5,99 Euro (Standard und Premium) pro Monat.