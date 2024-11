Divinity: Original Sin 2 könnte bald für PS5 und Xbox Series erscheinen

Neue PEGI-Ratings deuten darauf hin, dass Divinity: Original Sin 2 bald eine Veröffentlichung für PS5 und Xbox Series X/S erhalten könnte. Die Einträge auf der PEGI-Website PEGI-Website wurden am 6. November 2024 aktualisiert und zeigen neue Einträge für diese Konsolen. Diese potenzielle Next-Gen-Version könnte nicht nur das Interesse bestehender Fans wiederbeleben, sondern auch neue Spieler anziehen, die durch den Erfolg von Baldur's Gate 3 auf Larian Studios aufmerksam geworden sind.

Mögliche Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X/S

Die PEGI-Ratings bestätigen die Möglichkeit, dass das beliebte Rollenspiel eine native Version für die beiden aktuellen Konsolen erhält. Divinity: Original Sin 2 ist bereits auf PS4 und Xbox One verfügbar, doch eine optimierte Version für PS5 und Xbox Series X/S könnte Spielern neue Features und technische Verbesserungen bieten. Mit einer Veröffentlichung auf den aktuellen Konsolen könnte das Spiel erneut Aufmerksamkeit gewinnen, vor allem von Spielern, die Larian Studios durch Baldur's Gate 3 kennengelernt haben und nun dessen frühere Werke entdecken möchten.

Steigendes Interesse an Verbesserungen

https://pegi.info/search-pegi?q=Divinity

Nach dem begeisterten Empfang von Baldur's Gate 3, das in diesem Jahr mit herausragenden Kritiken und einem stetigen Strom an Updates und Mods punktete, wächst das Interesse an weiteren Larian-Titeln. Es wird spekuliert, dass Larian Studios auch für Divinity: Original Sin 2 auf PS5 und Xbox Series X/S kleinere Optimierungen oder zusätzliche Inhalte hinzufügen könnte, um die Spielerfahrung weiter zu verbessern. Fans hoffen auf exklusive Verbesserungen wie grafische Aufwertungen oder neue Funktionen, die das Abenteuer auf den neuen Konsolen noch spannender gestalten könnten.

Eine Veröffentlichung von Divinity: Original Sin 2 auf PS5 und Xbox Series X/S könnte nicht nur alte Fans zurückholen, sondern auch neue Spieler begeistern, die in die Welt von Larians früheren Projekten eintauchen möchten. Das erneute Interesse an dem Klassiker zeigt, dass Larian Studios sich als feste Größe in der RPG-Welt etabliert hat und weiterhin hohe Erwartungen bei Rollenspiel-Fans weckt. Ob die Next-Gen-Version bald offiziell bestätigt wird und welche besonderen Inhalte sie mitbringen könnte, bleibt spannend. Die Gaming-Community wartet jetzt schon auf neue Ankündigungen von Larian.