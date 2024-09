DLC für Dragon's Dogma 2 auf dem Weg? Capcom nimmt verdächtige Steam-Updates vor

Rund um Dragon's Dogma 2 ist es derzeit eher still. Am 22. März 2024 erschien Capcoms Rollenspiel und hat sich seitdem fröhlich verkauft. Spieler warten derzeit jedoch auf größere Update oder vielleicht sogar eine Erweiterung. Bis auf ein paar Patches, gab es hier jedoch wenig Bewegung, oder?

DLC im Anmarsch? Zumindest gibt es jetzt Hoffnung

Auf Reddit gibt es einige Fans, die herausgefunden haben, dass Capcom hinter den Kulissen and den Dateien auf Steam herumschraubt. Es soll sich dabei um entwicklerseitige, verschlüsselte Updates handeln, die besonders in den letzten Wochen vermehrt vorgekommen sein sollen.

Das gibt den Fans Hoffnung auf Updates, die den Spielern neue Inhalte bringen. Vielleicht präsentiert Capcom in den nächsten Tagen oder Wochen etwas. Drückt am besten auch alle Daumen, die ihr an euch oder euren Liebsten finden könnt!