Doch kein Call of Duty Black Ops 6 in Kuwait: Rückerstattungen laufen

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint in knapp einer Woche. Dann wird der Titel für Spieler auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich sein. Das gilt jedoch nicht für Fans in Kuwait. Der sechste Teil der CoD-Hauptreihe wird dort nicht mehr erscheinen.

Black Ops 6 erhält keine Genehmigung in Kuwait

Wie unsere Kollegen in England berichten, teilte Activision mit, dass der neue Teil von Call of Duty "nicht für die Veröffentlichung" in Kuwait genehmigt wurde.

Weiter heißt es: "Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Titel in der Region nicht veröffentlicht werden können. Aus diesem Grund werden alle Vorbestellungen in Kuwait storniert und an die ursprüngliche Verkaufsstelle zurückerstattet."

"Wir hoffen weiterhin, dass die lokalen Behörden es sich noch einmal überlegen und es den Spielern in Kuwait ermöglichen, diese völlig neue Erfahrung in der Black Ops-Serie zu genießen."

Wieso die Veröffentlichung in Kuwait nicht zugelassen wurde, hat bisher keine Partei öffentlich bekannt gegeben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Golfkriegsthematik sicher eine Rolle bei der Entscheidung gespielt haben wird. Auslöser für den Krieg war es, dass der Irak Anfang der 90er Jahre in Kuwait einmarschierte.

Für alle anderen ist das Spiel ab dem 25. Oktober 2024 auf eurer präferierten Plattform erhältlich. Zudem könnt ihr euch einen neuen Xbox-Controller im passenden Design kaufen oder eine Schutzhülle mit Black-Ops-6-Design für eure Xbox Series X vorbestellen. Den günstigen Game-Pass-Testzeitraum könnt ihr leider nicht mehr nutzen. Das Angebot hat Microsoft knapp vor den Launch entfernt.

So kurz vor dem Startschuss gibt es bereits allerlei Informationen zu Call of Duty: Black Ops 6. So gibt es bereits die PC-Anforderungen, Details zur Kampagne und den Belohnungen, eine Liste aller Multiplayer-Maps und -Modi und einen großen HaufenmTrailer.

Seid ihr schon gespannt auf die Kampagne rund um den Golfkrieg in den 90er Jahren? Oder seid ihr Team Multiplayer und hüpft direkt in den Kampf gegen andere Spieler?