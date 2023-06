Dokumentation über Hideo Kojima: Seht den ersten Trailer zu Connecting Worlds

PlayStation und Kojima Productions haben einen Trailer zur Dokumentation über den Videospieleentwickler veröffentlicht, die in diesem Monat ihre Premiere feiert. Je nachdem, wie ihr zu dem kreativen Querkopf steht, kriegt ihr davon Pickel oder fangt in diesem Moment an zu googlen, ob und wo ihr schon mal Kinokarten dafür vorbestellen könnt.

Der Trailer bewirbt den Film als "kreative Reise in den Geist einer Videospiel-Ikone" und wirkt stellenweise ein bisschen klebrig, wenn die prominentesten seiner Kollaborateure - Guillermo del Toro, Norman Reedus und Nicolas Winding Refn - in höchsten Tönen schwärmen und Texteinblendungen ihn als ersten Autorenfilmer der Games-Industrie bezeichnen.

Dennoch dürfte ein Film, der mal etwas näher an Kojima heranfährt, durchaus interessant sein, wenngleich es nicht den Anschein hat, als wird man hier die niederschmetternde Ehrlichkeit erwarten können, die zum Beispiel die beiden Double-Fine-Dokumentationen kennzeichnen. Aber vielleicht überrascht uns Hideo Kojima: Connecting Worlds ja auch.

Ich kann mir jedenfalls entschieden langweiligere Themen für Games-Dokus vorstellen als eine spielfilmlange Auseinandersetzung mit Kojimas Prozess. Wenn es denn das ist, wofür sich Connecting Worlds interessiert. Ich habe zwar mit jedem zweiten von Kojimas Spielen beinahe unüberwindbare Differenzen. Die Spiele dazwischen liebe ich aber aufrichtig - und jedes von ihnen wird mir auf ewig im Gedächtnis bleiben. Denn Kojimas Spiele können von elegant-genial bis hochtrabend selbsbeweihräuchernd oder erschreckend infantil wirklich alles sein. Aber herausfordernd und gewagt sind sie eigentlich immer.

Hideo Kojima ist der einzige Spiele-Entwickler, von dem ich wohl nie auch nur ein einziges Werk aussetzen werde - weshalb ich jetzt aufhören werde, mich darüber zu beschweren, dass diese Dokumentation ihn dem ersten Anschein nach genauso faszinierend findet, wie ich.

Hideo Kojima: Connecting Worlds wird auf dem Tribeca-Filmfestival Ende Juni erstmals zu sehen sein. Wann er digital oder in Kinos erscheint, ist genauso wenig bekannt, wie der Zeitpunkt, an dem wir das nächste Mal etwas von seinem aktuellen Projekt sehen werden, dem Nachfolger zu Death Stranding, DS2. Vielleicht wird es ja heute Abend auf dem Summer Games Fest etwas, zu dem Kojima-Freund Geoff Keighley lädt?