Donkey Kong Country-Erweiterung im Super Nintendo World Park öffnet Dezember 2024

Die Donkey-Kong-Country-Erweiterung im Super Nintendo World Park in Osaka, Japan öffnet am 11. Dezember 2024. Erstmals 2021 angekündigt, war die Erweiterung ursprünglich für das Frühjahr 2024 geplant, doch aufgrund der aufwendigen Bauarbeiten verschob sich die Eröffnung auf Dezember.

Eintauchen in die tropische Welt von Donkey Kong

Besucher betreten den neuen Bereich, nachdem sie den 1Up-Store passiert und einen felsigen Tunnel durchquert haben, der sie in die tropische Welt von Donkey Kong führt. Der Parkbereich ist beeindruckend gestaltet, mit Palmen, Donkey Kongs ikonischem Baumhaus und dem geheimnisvollen Goldenen Tempel.

Hier erwartet die Gäste ein Musikspiel mit Conga-Trommeln, bei dem drei Personen im Takt der Lichter spielen müssen – eine interaktive und spaßige Aktivität für Gruppen. Außerdem gibt es spezielle Speisen und Getränke, darunter zahlreiche Bananen-basierte Snacks und einen einzigartigen Hot Dog mit Avocado-Soße. Fans können zudem im "Funky's Fly and Buy"-Shop Donkey-Kong-Merchandise erwerben und ihre Sammlung erweitern.

Interaktive Features und Minecart-Abenteuer im Goldenen Tempel

Wie in anderen Bereichen von Super Nintendo World können Besucher Power-Up-Bands nutzen, um versteckte Features im Park zu aktivieren. Eine besondere Herausforderung für Sammler ist das Entdecken der "KONG"-Buchstaben, die im Park versteckt sind und über die Universal Japan App registriert werden können. Ein weiteres Highlight ist die Minecart-Fahrt im Goldenen Tempel, bei der animatronische Figuren bekannter Charaktere wie Dixie Kong den Fahrgästen begegnen. Diese Attraktion verspricht ein authentisches Donkey Kong-Erlebnis.

Die Donkey Kong Country-Erweiterung soll 2025 auch in Universal Florida eröffnet werden. Falls ihr also eher in die Staaten als nach Japan kommt, ist das eine Option. Die neue Erweiterung bietet ein Erlebnis für Donkey Kong-Fans und wird die Attraktivität von Super Nintendo World weiter steigern. Der geplante Park in Florida zeigt Nintendos Engagement, Donkey Kong auch global in Themenparks zu etablieren.