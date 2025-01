Donkey Kong Country Returns HD Komplettlösung und Tipps - Fundorte für Puzzle-Teile und KONG-Buchstaben

Donkey Kong ist zurück. Wenn auch nicht mit einem neuen Titel, denn Donkey Kong Country Returns HD ist eine grafisch verbesserte Version des ursprünglich für die Nintendo Wii und den Nintendo 3DS veröffentlichten Jump'n'Runs. Auf der Nintendo Switch sieht das alles aber definitiv ein gutes Stück hübscher aus und macht genauso viel Spaß.

Und es gibt einige Dinge, die ihr im Spiel einsammeln könnt, insbesondere natürlich Puzzleteile und KONG-Buchstaben. Wo ihr diese in Donkey Kong Country Returns HD finden könnt, zeigen wir euch in unserem Guide. Ebenso gehen wir näher auf Strategien für die Bosskämpfe ein.

Viel Spaß!

Allgemeine Tipps und Tricks zu Donkey Kong Country Returns HD

Nachfolgend geben wir euch ein paar Antworten auf einige der wichtigsten Fragen rund um Donkey Kong Country Returns HD.

Wie öffnet man Schlösser bei Levels in Donkey Kong County Returns HD?

In jeder Welt von Donkey Kong Country Returns HD stoßt ihr auf einen Level, der durch ein Schloss blockiert ist. Aber keine Sorge, diese Wege könnt ihr relativ einfach freiräumen. Ihr müsst euch zu einem Shop von Cranky Kong begeben, wo ihr im Tausch gegen 20 Bananenmünzen einen Schlüssel kaufen könnt. Und schon könnt ihr das jeweilige Schloss öffnen.

Wie schaltet man K-Levels Donkey Kong County Returns HD frei?

Pro Welt gibt es in Donkey Kong Country Returns HD einen K-Level. Diese Levels stellen euch vor besondere Herausforderungen, denn in diesen gibt es keine Speicherpunkte. Um den K-Level einer bestimmten Welt freizuschalten, müsst ihr in allen anderen Levels der jeweiligen Welt sämtliche KONG-Buchstaben eingesammelt haben.

Wie schaltet man den Goldenen Tempel in Donkey Kong Country Returns HD frei?

Habt ihr den Boss der achten Welt besiegt, öffnet sich der Goldene Tempel. Je nach Spielfortschritt bringt euch das aber erst einmal nicht viel. Öffnen könnt ihr ihn nur, wenn ihr die KONG-Buchstaben in sämtlichen Levels sowie die acht Zauberkugeln in den K-Levels eingesammelt habt.

Wie schaltet man den Spiegelmodus in Donkey Kong County Returns HD frei?

Schließt ihr die neunte Welt im Spiel ab, wird der Spiegelmodus für euch freigeschaltet. Hier werden die Levels dem Namen entsprechend gespiegelt, aber das ist nicht alles. Ihr könnt den Spiegelmodus nur alleine absolvieren, Diddy ist nicht verfügbar und ihr habt nur ein Herz zur Verfügung. Eine besondere Herausforderung!

Wie kriegt man mehr Münzen in Donkey Kong Country Returns HD?

Technisch gesehen bekommt ihr im normalen Spielverlauf eigentlich genug Bananenmünzen. Wenn ihr also nicht gerade im Shop verschwenderisch damit ausgebt, solltet ihr recht gut klarkommen. Braucht ihr mehr, gibt es aber ein paar gute Methoden, um mehr Münzen zu erhalten.

Grundsätzlich gilt zum Beispiel folgendes: Hüpft ihr nacheinander auf drei Gegner, ohne den Boden zu berühren, werdet ihr mit einer Münze belohnt – oder wenn ihr dreimal auf denselben Gegner hüpfen könnt. Das setzt sich auch anschließend so fort, bei einem vierten Gegner bekämt ihr wieder eine Münze.

Nun gibt es jedoch normalerweise nicht so viele Stellen, wo ihr mit so vielen Gegnern auf einmal konfrontiert werdet. Eine gute Möglichkeit, Bananenmünzen zu erhalten, bietet sich zum Beispiel im Level 2-2 Schlüpfriger Sand. Lauft hier zum ersten Speicherpunkt, anschließend kommt ihr zu einer Brücke mit zwei Kanonen. Springt ihr mithilfe von Diddy Kongs Jetpack zuerst auf das untere Geschoss, dann auf das obere und anschließend immer wieder hin und her.

Stimmt euer Timing und ihr könnt euch gut in der Luft halten, springt ihr so von einem Geschoss immer wieder auf das andere und erhaltet dadurch Münze um Münze.

Ansonsten könnt ihr auch einfach nochmal einen Level durchspielen und darin Münzen einsammeln, hier bietet sich zum Beispiel 1-1 Dschungel-Fieber an. Unendlich oft auf Gegner springen könnt ihr zudem im Level 8-K, indem ihr dort ständig auf die Tintenfische springt, allerdings dauert es erst einmal eine Weile, bis ihr den überhaupt erreicht.

