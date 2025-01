Donkey Kong Country Returns HD im Test - Ein tolles Spiel, obwohl ich manchmal den Controller gegen die Wand feuern möchte

Eine schöne Neuauflage von Donkey Kong Country Returns mit vielen Inhalten, aber gelegentlichen Frust-Momenten im Koop-Modus und einem nicht gerade günstigen Preis.

Donkey Kong-Fans haben es seit vielen Jahren nicht leicht. Sie sehnen sich nach einem brandneuen Spiel mit Nintendos beliebtem Affen, doch was sie auf der Nintendo Switch bekommen, ist alles andere als neu. Auf die Portierung von Donkey Kong Country: Tropical Freeze, das 2014 für die Wii U erschien, folgt nun nämlich eine Neuauflage von Donkey Kong Country Returns HD aus den Jahren 2010 und 2013 (Wii, 3DS). Am liebsten wäre mir ebenfalls ein komplett neues Spiel, wenngleich auch Donkey Kong Country Returns HD nichts von seinem Spielspaß eingebüßt hat. Wenn man mal von gelegentlichen Frust-Momenten absieht.

Donkey Kong Country Returns HD Release: 16.01.2025

Erhältlich für: Nintendo Switch

Getestete Version: Nintendo Switch

Genre: Jump'n'Run

Entwickler: Forever Entertainment / Nintendo

Preis: ca. 60 Euro

Fehler machen und daraus lernen

Aber das ist kein exklusives Problem dieses Spiels. Solche Momente gibt es in so ziemlich allen Jump'n'Runs. Erst recht, wenn man zu späteren, schwierigeren und komplexeren Levels kommt. Das ist nichts, was nicht zu bewältigen wäre, doch manchmal schleicht sich der Fehlerteufel ein, man macht eine falsche Bewegung oder trifft eine folgenschwere Entscheidung. Ein bisschen Trial and Error spielt da teilweise immer eine Rolle, was zugleich den Anspruch und den Anreiz solcher Spiele mit ausmacht.

Da kann ich nur meine Frau bewundern, die zwar nicht immer mehr Geduld aufbringt als ich, doch sie kann sich gerade in solche Spiele verbeißen und sie meistern. Zugegeben, sie hat insgesamt mehr davon gespielt als ich, doch ich bin ebenfalls schon weit besser darin als noch vor einigen Jahren. Wie gesagt, Fehler machen und daraus lernen, das gehört hier mit dazu. Und es macht Spaß, das zu tun, es motiviert. Dabei geht es nicht nur darum, in einem Level vom Start zum Ende zu kommen. Nein, ihr habt hier noch versteckte Puzzleteile und KONG-Buchstaben, die ihr teils einsammeln müsst, um bestimmte Spielinhalte freizuschalten. Manche davon sind etwas tricky, doch grundsätzlich gilt: Übung macht den Meister.

Abgehängt im Koop-Modus

Kurz gesagt: Ihr springt und lauft durch die Gegend. Hangelt euch an Lianen entlang. Hüpft zahlreichen Gegnern auf den Kopf. Fliegt mit einem Raketenfass durch die Gegend. Rast mit einer Lore über Schienen und fragt euch, wie ihr das alles bewältigen sollt. Und die Bossgegner nicht vergessen. Und und und. Donkey Kong Country Returns HD hat wahrlich viel zu bieten, insgesamt gibt es 80 Levels, inklusive der in der 3DS-Version neu hinzugekommenen. Und abseits des normalen Durchspielens gibt es noch weitere Herausforderungen, mit denen ihr eure Leistungen in diesem Spiel wirklich perfektionieren könnt, wenn ihr das möchtet.

Das geht nicht nur alleine, sondern gleichermaßen im Koop-Modus. Spielt ihr alleine, hockt Diddy Kong als Unterstützung auf dem Rücken von Donkey Kong. Im Koop übernimmt der zweite Spieler beziehungsweise die zweite Spielerin Diddy Kong separat. Das klappt häufig genug recht gut, kann jedoch in so einigen Situationen für Frust-Momente sorgen. Besonders in den späteren Levels kommt es im Koop-Modus je nach Abschnitt auf eine absolut präzise Koordination an, wenn ihr Abgründe überwinden, Lianen verwenden oder durch die Gegend springen möchtet, ohne dass der andere aus dem Bildausschnitt verschwindet und gegebenfalls in den Tod stürzt. Es ist zum Beispiel durchaus ärgerlich, wenn der Mitspieler auf eine Plattform hüpft, die dann zusammenbricht, während man selbst nur eine Sekunde hinterher hängt und dann schon in den Abgrund stürzt. All das schmerzt im Koop-Modus dann besonders hart, da ihr direkt zwei Leben verliert.

In solchen Momenten ist es mit dem entspannten Miteinander vorbei. Ja, Donkey Kong Country Returns HD kann im Koop-Modus Spaß machen, jedoch nicht durchgängig. Das geht dann so weit, dass man sich als Spieler zwei lieber auf den Rücken von Spieler eins hockt und diesen oder diese einfach machen lässt. Wobei man dann eben weitestgehend nur noch passiv zuguckt, denn für eine kleine Plattform zwischendurch lohnt sich das Absteigen nicht, wenn schon wieder eine weitere, knifflige Passage unmittelbar darauf folgt.

Ich fand das immer ein wenig schade, wenngleich ich mich dann letztlich doch darüber freute, dass meine Frau alle Sammelgegenstände einsackte und uns mehr oder weniger mühelos ins Ziel brachte. Moralische Unterstützung und ein zweites Paar Augen können sich hier als ebenso hilfreich erweisen. Ihr müsst euch einfach darauf einstellen, dass ihr als Spieler Nummer zwei im Koop-Modus nicht immer aktiv seid.

Mehr Einsteigerfreundlichkeit

An dieser teils nötigen Koop-Präzision ändert auch die Tatsache nichts, dass es einen einfacheren Spielmodus aka "modernen Modus" gibt. Das ursprüngliche Spielgefühl habt ihr mit dem Originalmodus, in dem wir Donkey Kong Country Returns HD durchgespielt haben. Die moderne Variante ist dahingehend einsteigerfreundlicher, dass sie euch mehr Herzen gibt und ihr somit mehr Spielraum habt, bevor die Affen das Zeitliche segnen. Weiterhin könnt ihr im Shop von Cranky Kong mehr Items kaufen, die euch unterstützend unter die Arme greifen und euch etwa kurzfristig unverwundbar machen. Für jüngere Spielerinnen und Spieler oder für Genre-Neulinge sicherlich interessant, um sie an das Spiel heranzuführen.

Was die Technik anbelangt, haben wir es hier mit einer grafisch verbesserten Version mit höherer Auflösung zu tun. Donkey Kong Country Returns HD hinterlässt so selbst auf großen Fernsehern einen schicken Eindruck, wenngleich man ihm seine Wurzeln ansieht. Ich finde aber, es hat sich alles in allem ganz gut gehalten. Und das alles läuft zu 99 Prozent butterweich und ohne Probleme, was bei solch präzisen Spielen natürlich eine wichtige Sache ist. Sehr selten gab es kleinere Frame Drops und wenn, dann nur in nicht entscheidenden Szenen. Die Ladezeiten vor dem Start eines Levels zählen jedoch eher zur längeren Sorte, das hätte ich bei der Neuauflage eines 15 Jahre alten Spiels so eigentlich nicht erwartet. Aber dann kann man noch einmal einen Moment länger durchatmen und sich mental darauf vorbereiten, bevor die Hüpferei beginnt. Fallt ihr währenddessen in einen Abgrund und ihr müsst zum vorherigen Speicherpunkt zurück, klappt das Laden übrigens sehr schnell.

Donkey Kong Country Returns HD - Fazit

Rein spielerisch betrachtet haben wir es hier mit einem wirklich tollen Jump'n'Run zu tun. Das, was die Retro Studios einst entwickelt haben, wurde von Forever Entertainment auf eine gelungene Art und Weise für die Switch modernisiert. Dieses Spiel kann anspruchsvoll sein, doch es motiviert euch immer wieder aufs Neue, einen Level mit präzisen Sprüngen, dem richtigen Timing und manchmal einer Portion Glück doch noch zu meistern. Das funktioniert anfangs im Koop-Modus ebenfalls gut, wenngleich mir das in der späteren Spielhälfte mitunter zu hektisch wird und ich mich dann auf dem Rücken von Donkey Kong als zweiter Spieler eher passiv zurückhielt. Manchmal lohnt es sich definitiv, einen Mitstreiter dabei zu haben, um etwa ein bestimmtes Puzzleteil noch erreichen zu können. Doch bei dem, was in späteren Levels zum Teil abgeht, ist es ganz und gar nicht einfach, sich unabhängig voneinander fortzubewegen, ohne dass dabei einer auf der Strecke bleibt. Dennoch kann man zu zweit viel Spaß haben und erst recht, wenn man alleine spielt. Es ist ein Spiel, in das man sich verbeißen, das man meistern kann. Mit allem drum und dran. Auch heute noch ein wunderbares Jump'n'Run, das ich allen ans Herz legen kann, die es bisher nicht gespielt haben. Ob ihr allerdings bereit seid, diesen Preis zu zahlen, wenn ihr das Original bereits besitzt, solltet ihr euch gut überlegen.

Donkey Kong Country Returns HD PRO CONTRA Anspruchsvolles, aber nie unfaires Gameplay

Hübsch aufbereitet für die Nintendo Switch

Zusätzliche Levels der 3DS-Version enthalten

Insgesamt viele Inhalte

Moderner Modus greift Neulingen unter die Arme Für ein grundsätzlich 15 Jahre altes Spiel nicht günstig

Koordination im Koop-Modus manchmal schwierig, kann für Frust-Momente sorgen

Ihr könnt Donkey Kong Country Returns HD im eShop, im My Nintendo Store und auf Amazon.de kaufen.