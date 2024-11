Donkey Kong: Weiterer Klassiker jetzt auf der Nintendo Switch verfügbar

Ein weiterer Klassiker aus der Donkey Kong-Reihe ist jetzt via Switch Online auf der Nintendo Switch verfügbar.

Dabei handelt es sich um den Game Boy-Klassiker Donkey Kong Land 2.

Mehr Donkey Kong auf der Switch

Donkey Kong Land 2 folgt auf die Veröffentlichung von Donkey Kong Land für die Nintendo Switch in der vergangenen Woche.

Habt ihr eine aktive Switch Online-Mitgliedschaft, könnt ihr den Titel mit seinen "mehr als 40 Levels" sofort spielen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das von Rare entwickelte Spiel erschien ursprünglich im Jahr 1995 und schickt Diddy Kong und Dixie Kong auf die Suche nach dem entführten Donkey Kong.

"Der böse King K. Rool hat Donkey Kong entführt und verlangt all seine Bananen als Lösegeld!", heißt es. "Doch statt den wertvollen Vorrat herauszurücken, macht sich Diddy Kong zusammen mit Dixie Kong daran, ihren Kumpel zu retten."

"Die Geschichte mag Fans von Donkey Kong Country 2 bekannt vorkommen, doch die Level sind ganz neu. Du legst mit Diddy oder Dixie los und holst dir Hilfe von zahllosen tierischen Helfern wie dem Nashorn Rambi, der Spinne Squitter, dem Schwertfisch Enguarde und dem Papagei Squawks, um DK wieder in Sicherheit zu bringen."

Ein neues Abenteuer mit Donkey Kong ist derzeit – soweit wir wissen – nicht in der Entwicklung. Am 16. Januar 2025 erscheint jedoch die Neuauflage Donkey Kong Country Returns HD für die Nintendo Switch.

Noch im Dezember 2024 wird wiederum die Donkey Kong-Erweiterung in der Super Nintendo World in Japan eröffnet. Wenn ihr also demnächst einen Besuch dort geplant habt, könnt ihr mal vorbeischauen.

Zuletzt wurde außerdem nach 29 Jahren noch ein neuer Cheat Code in Donkey Kong Country 2 entdeckt, der Spielerinnen und Spielern eine interessante neue Möglichkeit bietet.