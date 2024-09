Don't Nod legt zwei Projekte auf Eis, nachdem Jusant- und Banishers-Verkäufe "enttäuschen"

Zum Nicken ist einem da wirklich nicht zumute. Don't Nod, das Studio hinter der bekannten Life-is-Strange-Reihe, enthüllt die erschreckend schlechten Verkaufszahlen seiner jüngsten Werke. Banishers: Ghosts of New Eden und Jusant haben so wenig Geld eingespielt, dass der Entwickler sich gezwungen sieht, zwei neue Projekte auf Eis zu legen.

Richtungswechsel nach finanziellen Rückschlägen

Zwar kamen das Action-Puzzle-Spiel mit Kletter-Elementen Jusant und das narrative Action-Rollenspiel Banishers: Ghosts of New Eden bei den Kritikern gut an, in Bezug auf die Verkaufszahlen seien jedoch beide Spiele eher "enttäuschend" gewesen.

Die Information über die eher schwachen Sales-Erfolge der beiden jüngsten Spiele stammt aus einer Mitteilung von Don't Nod, die den Investoren ihre Finanzen der ersten beiden Quartale 2024 offenlegten.

Auf die Zahlen der beiden Spiele, die "deutlich unter den Erwartungen" lag, reagiert Don't Nod sofort und kündigt an, zwei der bisher unangekündigten Spiele neu auszurichten, "um ein breiteres Publikum zu erreichen". Zwei weitere Projekte werden erst einmal auf Eis gelegt.

"Wir sind natürlich enttäuscht über unsere jüngste Leistung in einem extrem wettbewerbsintensiven und selektiven Markt. Trotz hervorragender Kritiken wurde Jusant and Banishers: Ghosts of New Eden leider nicht die kommerziellen Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten, was zu einer Verschlechterung unserer Halbjahresergebnisse 2024 führte und uns dazu veranlasste, alle möglichen Optionen bezüglich unserer Roadmap zu erwägen", so Oskar Guilbert, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer.

Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten, denn insgesamt sind die Verkaufszahlen des Unternehmens gestiegen. Das dürfte aber vor allem an den älteren Titeln im Portfolio liegen, die den Entwickler und Publisher finanziell noch über Wasser halten.