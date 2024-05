Doom: Wird bald ein neuer Teil angekündigt? Die Hinweise verdichten sich

Ein Markenzeicheneintrag von Bethesda könnte auf eine bevorstehende Ankündigung eines neuen Doom-Spiels hinweisen.

Der Antrag wurde in den USA bereits im Januar 2024 eingereicht. Und das unter einem besonderen Namen: IDKFA.

Kommt da bald was?

Fans erkennen das sofort als Cheat-Code aus der Doom-Reihe und Bethesda wird wohl kaum einen Cheat-Code als Markenzeichen registrieren lassen.

Dass ein neues Doom in Arbeit ist, gilt als so gut wie sicher. Letztes Jahr war im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard ein Microsoft-Dokument geleakt, in dem unter anderem Doom: Year Zero erwähnt wurde.

Vergangene Woche hatte außerdem Tom Warren von The Verge mehrfach angedeutet, dass Microsoft für seinen Showcase im Juni eine Doom-Ankündigung plant.

An dem neuen Titel dürfte wahrscheinlich id Software selbst arbeiten. Seit dem 2020 veröffentlichten Doom Eternal hat das Studio nur Quake Champions veröffentlicht, das zuvor mehrere Jahre lang im Early Access war.