Doom ist unter anderem deshalb so genial, weil ihr es auf viele unterschiedliche Arten spielen könnt, jetzt auch in einem PDF!

Es gibt sicherlich noch so einige Geräte und was auch immer, mit denen Doom noch nicht gespielt werden konnte.

Doom Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, SNES, PlayStation, 3DO, Sega Saturn, GBA, Xbox 360, PS3, iOS, Android, PS5, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Release: 10. Dezember 1993

Entwickler / Publisher: id Software / id Software

PDF-Dokumente könnt ihr jetzt von dieser Liste streichen, denn id Softwares legendärer Shooter ist nun auf diese Art spielbar.

Doom ist für die Ewigkeit

Für diese neue Variante von Doom, die ihr im Portable Document Format (PDF) in einem Browser spielen könnt, ist ein High-School-Schüler verantwortlich.

adding2210 ließ sich dabei von einem anderen Projekt inspirieren, mit dem Tetris in einem PDF-Dokument spielbar gemacht wurde.

Kleinere Einschränkungen gibt es dabei allerdings, denn ihr könnt DOOMPDF nicht in Farbe und auch nicht mit Sound spielen. Grundsätzlich funktioniert es aber und auch ohne Geräusche und Farbe kann man haufenweise Gegner über den Haufen schießen.

Eine nette Spielerei ist es definitiv, die man sich gerne mal zum Spaß anschaut, wenngleich wohl niemand Doom auf diese Art durchspielen wird.

Wie schon erwähnt, gibt es mittlerweile unzählige Möglichkeiten, Doom zu spielen. Unter anderem läuft der Shooter auf Nintendos Wecker Alarmo, im beliebten Rogue-like-Kartenspiel Balatro, auf einem Sexspielzeug (für ein besonders befriedigendes Spielerlebnis) oder auch auf einem Rasenmäher. Anders gesagt: An Doom kommt man im Leben nicht vorbei.

Wer es entspannter mag, kann etwa den ersten Doom-Level in Form eines Museums spielen, hier schlendert Doomguy mit Brille und einem Glas Rotwein in der Hand durch die Gegend und schaut sich Kunst an.

Zuletzt wurde auch bekannt, dass es eine angedachte Crossover-Episode mit Halo und Doom nicht in die Amazon-Serie Secret Level schaffte. Schade eigentlich.