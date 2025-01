Doom: Rotwein statt Schrotflinte - So entspannt habt ihr Doomguy noch nie gesehen

Das dürfte Tim Cain gefallen: Ihr habt Doomguy schon an so vielen verschiedenen Orten gesehen, aber auch schon mal in einem Museum?

Doom Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, SNES, PlayStation, 3DO, Sega Saturn, GBA, Xbox 360, PS3, iOS, Android, PS5, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S

Release: 10. Dezember 1993

Entwickler / Publisher: id Software

Genau das ermöglicht Doom: The Gallery Experience, eine überarbeitete Version des legendären Doom-Levels E1M1, in dem Doomguy mit einem Glas Rotwein in der Hand durch eine Kunstgalerie stolziert.

Auch Doomguy kann Kunst genießen

Während ihr so durch das Doom-Museum schlendert, könnt ihr euch zum Beispiel Piero Di Cosimos "Return from the Hunt" oder eine Vase aus dem 14. Jahrhundert anschauen.

Und von Imps oder anderen Gegnern werdet ihr dabei nicht gestört, schaut euch einfach in Ruhe um und genießt das Museumserlebnis. Das Bild "Madonna and Child" von Francesco Francia ist zum Beispiel ebenfalls zu sehen.

Ihr könnt euch durch verschiedene Kunstausstellungen bewegen, dabei wurde auch das Porträt von Doomguy am unteren Bildschirmrand angepasst, der nun durch eine schicke Brille nach rechts und links blickt.

Aufnehmen könnt ihr im Level unter anderem Weinflaschen oder Hors d'oeuvres, die euer Käse-Meter wieder auffüllen. Auch Geld sammelt ihr ein, das ihr am Ende auch braucht, wenn ihr das Museum wieder durch den Souvenirladen verlasst.

Schaut ihr euch die Ausstellungsstücke näher an, wird euch übrigens ein Link zur entsprechenden Seite auf der Webseite des Metropolitan Museum of Art angezeigt, wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet.

Es ist sicherlich eine interessante Art, sich ein wenig mehr mit Kunst zu beschäftigen. Vielleicht bringt das den ein oder anderen ja eher dazu, sich mit diesem Thema zu befassen? Wer weiß…

Ihr könnt euch Doom: The Gallery Experiance auf dieser Seite herunterladen oder auch im Browser spielen.