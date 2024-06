Doom: The Dark Ages angekündigt - Wozu Munition, wenn man Totenköpfe schreddern kann?

Ein neues Doom wurde auf dem Xbox Showcase angekündigt. Dieses Mal dürft ihr euch über eine besonders brutale Waffe freuen, die statt normaler Munition ein wenig barbarischer vorgeht.

Doom The Dark Ages: Brutal, aber umweltfreundlich?

Es hat schon fast etwas Nachhaltiges. So könnt ihr in Doom: The Dark Ages die Knochen eurer Feinde als Munition nutzen. Eine Waffe im Ankündigungstrailer zeigt, wie das breite Schusseisen Totenköpfe schreddert und mit den Knochensplittern schießt.

Dieses Jahr könnt ihr euch leider noch nicht in das neue Shooter-Erlebnis stürzen. Doom: The Dark Ages erscheint erst 2025. Dann könnt ihr es aber auch direkt am ersten Tag im Game Pass spielen - oder für PC, Xbox oder PS5 kaufen.