Doom: The Dark Ages bringt ein mittelalterliches Dark-Fantasy-Setting mit sich – aber das Waffenarsenal ist brutaler denn je, sodass ihr euch richtig an den dämonischen Horden austoben könnt

Doom: The Dark Ages ist der neueste Titel der beliebten Shooter-Reihe und dient als Prequel zu Doom aus dem Jahr 2016 und Doom Eternal. Diesmal versetzt es euch in ein mittelalterliches Dark-Fantasy-Setting. Laut Game Director Hugo Martin wollte das Studio mit diesem Setting neue kreative Wege gehen und den Titel noch brutaler gestalten. Statt Sci-Fi-Technologie gibt es nun rohe Gewalt mit mittelalterlichem Stil.

Doom: The Dark Ages Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 15. Mai 2025

Entwickler / Publisher: id Software / Bethesda Softworks

Das Waffenansenal noch zerstörerischer

Das neue Setting setzt ganz auf klassische Dark-Fantasy-Elemente. Freut euch auf Foltergeräte, Ketten, Seile und Stacheln – perfekt, um die Höllenkreaturen in Stücke zu reißen. id Software wollte euch wohl ein richtig brutales Erlebnis bieten, und so wurde auch das Waffenarsenal noch tödlicher ausgestattet.

"Wir haben uns unter anderem deshalb für das Fantasy-Genre entschieden, weil wir mit dem Werkzeugkasten noch düsterer und unheimlicher werden können", erklärt Game Director Hugo Martin in einem Interview mit Edge Magazine. "Wenn man an mittelalterliche, düstere Fantasy denkt, denkt man an Folterwerkzeuge, Seile, Ketten und Stacheln. Diese Vision zeigt sich im Spiel durch eine Waffe, die eine Metallkugel an einer Kette ausspuckt, um damit Knochen zu brechen, oder durch den Rail Spike, buchstäblich ein Hammer und ein riesiger Stachel. Und natürlich der bereits erwähnte Schädel-Brecher. Am meisten freue ich mich jedoch auf die Schild-Kettensäge von Doom Guy, die wie eine Kombination aus Captain Americas Schild und dem knallharten Lancer aus Gears of War aussieht."

Neue Arten, dämonische Horden abzuschlachten

Neben den klassischen Waffen soll das Spiel übernatürliche Gameplay-Elemente bieten. Der Doom Slayer soll in einem gigantischen Mech kämpfen, um noch mehr Chaos anzurichten. Oder er erklimmt einen fliegenden Drachen mit eingebautem Geschützturm. Die Level sollen die größten der Doom-Serie sein, allerdings soll die Spielzeit pro Abschnitt mit maximal zwei Stunden angenehm kompakt bleiben. Dadurch soll das Tempo hoch bleiben, ohne dass sich einzelne Missionen zu sehr in die Länge ziehen.

Mit Doom: The Dark Ages kombiniert id Software das bewährte, schnelle Shooter-Gameplay mit einem völlig neuen Dark-Fantasy-Setting. Die neuen Waffen und Gameplay-Features sollen für brutale Action sorgen. Ihr könnt euch auf ein spannendes Doom-Erlebnis freuen, das die Serie in eine neue Richtung lenken könnte und trotzdem treu bleibt.