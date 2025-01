Doom: The Dark Ages ohne Multiplayer: id Software verzichtet auf PvP, um die "umfangreichste und epischste Kampagne aller Zeiten" abzuliefern

Wer in Doom: The Dark Ages gerne seine Freundinnen und Freunde über den Haufen ballern würde, wird womöglich etwas enttäuscht sein, denn es gibt keinen Multiplayer-Modus.

Doom: The Dark Ages Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 15. Mai 2025

Entwickler / Publisher: id Software / Bethesda Softworks

Wenn der Shooter in Kürze erscheint, könnt ihr demnach ausschließlich eine Kampagne spielen. Eine, auf die sich id Software voll und ganz konzentrieren konnte.

Episches Material?

"Wir haben diese Entscheidung früh getroffen, damit wir uns voll und ganz auf die Kampagne konzentrieren können", erklärt Executive Producer Marty Stratton in einer Q&A-Runde, an der auch unsere englischen Eurogamer-Kollegen teilnahmen. "Es ist unsere größte, umfangreichste und epischste Kampagne aller Zeiten, und wir sind sehr glücklich über diese Entscheidung."

"Es war großartig, dass sich das Team nur auf den Feinschliff und die Fertigstellung der Kampagne konzentriert hat."

"Deshalb konnten wir auch den Drachen und den Atlan [Mech] einbauen", ergänzt Game Director Hugo Martin. "Ich meine, das sind Dinge, die wir schon seit mehreren Spielen in das Spiel einbauen wollten, aber nicht konnten, weil wir eine Multiplayer-Komponente hatten - die wir liebten -, aber eigentlich sollten wir uns nur auf die Einzelspieler-Kampagne konzentrieren und diese Erfahrung für die Spieler ausbauen."

Nichtsdestotrotz wird sicherlich Spielerinnen und Spieler geben, die das Fehlen eines Multiplayer-Modus beklagen werden. Gehört ihr auch dazu? Oder könnt ihr euch damit anfreunden, dass Doom: The Dark Ages ein reines Singleplaer-Spiel ist.

Und mal abgesehen davon hält id Software ja grundsätzlich nichts davon, nachträglich noch einen Multiplayer-Modus hinzuzufügen. Warten wir ab, was passiert.

Mehr zum Spiel, das laut Martin endlich wieder echtes Doom-Feeling zurückbringt, lest ihr in unserer Vorschau zu Doom: The Dark Ages.

Und ihr müsst auch nicht mehr lange warten, bis ihr es spielen könnt, denn Doom: The Dark Ages erscheint am 15. Mai 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.