Volle Power auf der PS5 Pro: Sowohl Doom: The Dark Ages als auch Clair Obscure: Expedition 33 nutzen die Leistung von Sonys neuer Konsole

Zwei der Titel, die jüngst während der Xbox Developer Direct ihre Release-Termine erhalten haben, werden auch für die PlayStation 5 Pro optimiert.

Doom: The Dark Ages Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 15. Mai 2025

Entwickler / Publisher: id Software / Bethesda Softworks

Sowohl id Softwares Shooter Doom: The Dark Ages als auch das Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 sollen die Leistung der neuesten Sony-Konsole nutzen.

Mehr Leistung, mehr Performance?

Bei beiden Spielen wird dies entsprechend auf ihrer jeweiligen Produktseite im PlayStatin Store angemerkt.

Details dazu, wie beide Titel die Leistung der PlayStation 5 Pro ausnutzen, lassen sich daraus jedoch nicht ableiten.

Konkretere Details dazu werden wahrscheinlich erst zeitnaher zur Veröffentlicht beider Spiele bekannt gegeben.

Zuerst erscheint Clair Obscur: Expedition 33 am 24. April 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Nicht ganz einen Monat später, am 15. Mai 2025, wird wiederum Doom: The Dark Ages für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht.

Übrigens ist auch das vergangene Woche überraschend veröffentlichte Ninja Gaiden 2 Black für die PlayStation 5 Pro optimiert. Angesichts dessen ist davon auszugehen, dass auch das kommende Ninja Gaiden 4, das bei Team Ninja und PlatinumGames in der Entwicklung ist, für die Sony-Konsole optimiert wird.

Doom: The Dark Ages wird diesmal übrigens ein reines Singleplayer-Erlebnis, denn es gibt keinen Multiplayer-Modus. Das beim bei id Software hat sich gegen einen Online-Modus entschieden, um sich stattdessen voll und ganz auf die Kampagne konzentrieren zu können.

Fans haben unter anderem die Möglichkeit, sich eine Collector's Edition des Spiels zu kaufen. Diese kostet knapp über 200 Euro, wofür ihr unter anderem eine rund 30 cm große Doom Slayer-Figur bekommt.

Was ihr sonst noch vom neuesten Teil der Shooter-Reihe erwarten könnt – kurz gesagt: weniger Rumgehüpfe – lest ihr in Martins aktueller Vorschau zu Doom: The Dark Ages.