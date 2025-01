Doom: The Dark Ages hat ein Release-Datum! Das Geniale daran ist, dass ihr nicht mal mehr vier Monate warten müsst, bis ihr es spielen könnt

id Software und Bethesda haben am Abend das Release-Datum von Doom: The Dark Ages während der Xbox Developer Direct bekannt gegeben.

Doom: The Dark Ages Genre: Ego-Shooter

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 15. Mai 2025

Entwickler / Publisher: id Software / Bethesda Softworks

Und ihr müsst gar nicht mehr so lange darauf warten, denn Doom: The Dark Ages erscheint schon am 15. Mai 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Die Flammen der Hölle erwarten euch

"Abscheuliche Mächte stürzen ein Königreich ins Chaos", heißt es "Die Flammen der Hölle fachen ihren Zorn an und lassen sie die Zähne fletschen. Keine Klinge eines Sterblichen streckt ihre Massen nieder. Kein Bollwerk hält ihrem Vormarsch stand. Keine Armee wagt es, sich ihnen auf dem Schlachtfeld zu stellen."

Außer ihr natürlich, denn ihr wurdet dafür geschaffen, das Böse zu bekämpfen und zu vernichten.

Nach Angaben der Entwickler wird der neueste Teil "anders als alles, was id Software je zuvor gemacht hat". Was heißt das genau? Wir haben es hier mit einem Dark-Fantasy-Setting und einem Prequel zu Doom aus dem Jahr 2016 zu tun, in dem ihr den "Ursprung der Wut des Slayers" erleben sollt.

Dämonen vernichtet ihr "auf mittelalterliche Art", wobei euch nicht nur bekannte Gegner erwarten, sondern euch neue Bedrohungen. Neben der klassischen und bewährten Super-Schrotflinte könnt ihr im Kampf zum Beispiel einen Morgenstern und eine werfbare Schildsäge einsetzen. Das klingt doch nach Spaß.

Und dabei seid ihr nicht zu Fuß unterwegs, ihr setzt euch auch ins Cockpit eines Atlan. Dabei handelt es sich um einen Mech in Wolkenkratzergröße, der seine riesigen Metallfäuste einsetzt, um zahlreiche Gegner zu verprügeln. Weiterhin könnt ihr einen düsengetriebenen Mech-Drachen einsetzen, der erwartungsgemäß einiges an Feuerkraft zu bieten hat.