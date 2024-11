Dragon Age-Remaster: Nachfrage steigt, doch alte Technik stellt BioWare vor Probleme

Die Nachfrage nach einem Remaster der ursprünglichen Dragon Age-Trilogie ist groß, besonders nach dem erfolgreichen Start von Dragon Age: The Veilguard. Doch technische Herausforderungen könnten einem solchen Projekt im Wege stehen. John Epler, Creative Director bei BioWare, gab in einem Interview mit Rolling Stone einen Einblick in die Schwierigkeiten, denen sich ein Remaster stellen müsste.

Alte Engine erschwert ein Remaster

Epler erklärt, dass nur noch wenige Mitarbeiter bei BioWare die alte, firmeneigene Eclipse-Engine beherrschen, die für die ersten beiden Dragon-Age-Spiele verwendet wurde. "Ich glaube, ich bin einer von vielleicht etwa 20 Leuten bei BioWare, die tatsächlich die Eclipse-Engine genutzt haben", sagte Epler. Bei Dragon Age wurden mehrere Engines verwendet. Während Dragon Age Inquisition auf EAs Frostbite-Engine basiert, entstanden die ersten beiden Teile auf Eclipse. Diese technologische Kluft macht ein Remaster weitaus komplexer und aufwendiger. Epler fügte hinzu: "Das wird nicht so einfach wie bei Mass Effect, aber wir lieben die Originalspiele. Man soll niemals nie sagen – darauf läuft es wohl hinaus." Mass Effect hatte einen Vorteil, es wurde mit der Unreal Engine 3 entwickelt und ließ sich relativ leichter modernisieren.

Erfolg von The Veilguard könnte die Dragon Age-Reihe neu beleben

Nichtsdestotrotz gab The Veilguard der Dragon-Age-Serie einen neuen Aufschwung, wie die Zahlen zeigen. Mit über 89.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam stellte der neueste Titel einen Rekord für ein Einzelspieler-Spiel von EA auf. Dies könnte das Interesse des Publishers an weiteren Projekten im Dragon-Age-Universum wecken, möglicherweise sogar an einem Remaster. Allerdings hat BioWare für The Veilguard keine DLCs geplant, da das Studio seine Ressourcen bereits auf das kommende Mass-Effect-Projekt konzentriert. Epler schloss die Möglichkeit eines Remasters zwar nicht völlig aus, doch angesichts der technischen Herausforderungen scheint es momentan eher unwahrscheinlich.

Der große Erfolg von The Veilguard zeigt jedoch, dass das Interesse an der Dragon-Age-Reihe ungebrochen ist. Ob EA und BioWare jedoch die nötigen Ressourcen für ein Remaster bereitstellen, bleibt abzuwarten. Fans der Serie müssen wohl vorerst mit den Originalen vorliebnehmen – doch die Hoffnung auf eine Neuauflage lebt weiter.