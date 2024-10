Dragon Age: The Veilguard - 9 Dinge, die du zum Release wissen musst

BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard steht vor der Tür und erscheint am morgigen 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Damit ihr gut auf die Veröffentlichung vorbereitet seid, haben wir hier die wichtigsten Infos für euch zusammengestellt.

Wie groß ist Dragon Age: The Veilguard?

Alles in allem ist Dragon Age: The Veilguard um die 90 GB groß. Auf der Xbox Series X/S könnt ihr mit etwa 93 GB rechnen, auf der PlayStation 5 sind es rund 86 GB. Für Steam empfiehlt Electronic Arts selbst 100 GB verfügbaren Speicherplatz.

Ab wann kann man Dragon Age: The Veilguard spielen?

Das Spiel erscheint zwar am 31. Oktober 2024, aber es ist nicht so, dass ihr direkt um Mitternacht loslegen könntet. Sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 wird der neueste Teil in der digitalen Version um 17 Uhr freigeschaltet.

Gibt es einen Koop- oder Multiplayer-Modus?

Nein, in The Veilguard gibt es weder einen Koop- noch einen Multiplayer-Modus. Berichten zufolge war das zwar früher mal geplant, aber zwischenzeitlich hat sich BioWare dann dazu entschieden, ein reines Singleplayer-Spiel daraus zu machen.

Kann man Dragon Age: The Veilguard offline spielen?

Da es keine Online-Modi gibt, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass The Veilguard offline spielbar ist. Heutzutage kann man sich jedoch nie so ganz darauf verlassen, da zum Beispiel die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 6 eine Internetverbindung benötigt. Die gute Nachricht ist aber, dass das bei Dragon Age: The Veilguard nicht der Fall ist, ihr könnt das Rollenspiel auch offline spielen.

Worum geht es in The Veilguard?

Ihr werdet im Spiel mit zwei korrupten alten Göttern konfrontiert. Diese wurden nach Jahrhunderten der Dunkelheit befreit und ihr Ziel besteht nun darin, die Welt mit allen Mitteln zu vernichten. Natürlich habt ihr aber etwas dagegen.

Ihr spielt einen Charakter namens Rook (lässt sich individuell anpassen) und bildet mit euren Gefährten sowie anderen Mitstreitern die Schleierwacht. Die Aufgabe der Schleierwacht ist wiederum, sich diesen alten Göttern in den Weg zu stellen und ihre Pläne zu stoppen. Neben der individuellen Gestaltung eures Charakters könnt ihr euch obendrein für Krieger, Magier oder Schurke als Klasse entscheiden.

Wie lang ist Dragon Age: The Veilguard?

Bei einem Spiel wie diesem lässt sich schwer eine genaue Angabe zur Spielzeit machen. Das hängt immer davon ab, wie gut ihr durch das Spiel kommt, wie eingehend ihr euch mit seiner Welt beschäftigt und wie viel ihr erkundet.

Insoweit gilt bei Dragon Age: The Veilguard eine Spielzeit von 40 bis 100 Stunden als realistischer Rahmen.

Was enthält die Deluxe Edition?

Die Deluxe Edition des Spiels umfasst verschiedene kosmetische Objekte als Bonus. Diese sind nicht nur für den Hauptcharakter Rook gedacht, es gibt auch Anpassungen für eure Gefährten.

Hier alle Boni im Überblick:

6 Waffen-Anpassungen für Rook (nur kosmetisch).

1 Krieger-Rüstungsset-Anpassung für Rook (nur kosmetisch).

1 Magier-Rüstungsset-Anpassung für Rook (nur kosmetisch).

1 Schurke-Rüstungsset-Anpassung für Rook (nur kosmetisch).

7 Waffen und 7 Rüstungsset-Anpassungen für Gefährten (nur kosmetisch).

Ist Dragon Age: The Veilguard im Game Pass

Zum Launch ist The Veilguard definitiv nicht im Game Pass auf PC oder Xbox spielbar. Dass es irgendwann ein Teil davon wird, ist nicht auszuschließen. Darüber hinaus dürfte das Spiel in Zukunft in die Vault von EA Play kommen, worauf ihr dann ja mit dem Game Pass Ultimate Zugriff habt.

Wie gut ist das Spiel?

Nach aktuellem Stand hat Dragon Age: The Veilguard eine Durchschnittswertung von 84 Punkten auf Metacritic, wobei der Großteil der Bewertungen positiv ausfällt. Unterschiede gibt es hier auch je nach Plattform. Auf PC liegt die Durchschnittswertung bei 80 Punkten, auf PS5 und Xbox Series X/S sind es 84 beziehungsweise 93 Punkte.

Wir selbst haben dem Spiel fünf von fünf möglichen Sternen gegeben. Mehr dazu lest ihr in unserem Test zu Dragon Age: The Veilguard.