Nackte Tatsachen in Dragon Age The Veilguard: "Das ist ein Rollenspiel für Erwachsene"

In BioWares Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard werdet ihr auch nackte Tatsachen zu sehen bekommen.

Das ist zwar heutzutage für manche Spiele nicht ungewöhnlich, siehe etwa Cyberpunk 2077, doch bei BioWare ging es in der Vergangenheit meist etwas züchtiger zu.

Dragon Age: The Veilguard lässt die Hüllen fallen

Wie Game Informer berichtet, gibt es zum Beispiel schon bei der Erstellung eures Charakters nackte Oberkörper zu sehen.

Ihr könnt dann auch Dinge wie den Brustumfang anpassen. Game Director Corinne Busche sagt dazu: "Das ist ein Rollenspiel für Erwachsene."

Und wie sieht es untenrum aus? Busche bestätigt es nicht, gibt vielmehr an, dass die Spielerinnen und Spieler das selbst herausfinden sollen.

Falls die Szenen mit eurer Partnerin oder eurem Partner in Dragon Age: The Veilguard also etwas expliziter ausfallen sollten als in früheren BioWare-Spielen, wundert euch nicht.

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.