Dragon Age The Veilguard: So funktionieren Erkundung und Fotomodus

In einem neuen Blogeintrag hat BioWare weitere Details zur Erkundung und zum Fotomodus in Dragon Age: The Veilguard verraten.

Ihr könnt zum Beispiel Orte besuchen, von denen ihr in der Vergangenheit vielleicht schon mal gehört habt. Dazu zählen etwa Arlathan Forest, Hossberg Wetlands, Minrathous, Rivain und Treviso.

Besondere Fähigkeiten für Begleiter

Diese Orte könnt ihr erkunden und ihr findet dort Leute und Aktivitäten, könnt Rätsel lösen oder mehr über die Geschichte der Welt erfahren.

Zugang dazu erhaltet ihr über einen Hub-Bereich namens The Crossroads, wo ebenfalls Rätsel und zusätzliche Missionen auf euch warten. Die Aufsicht über The Crossroads hat The Caretaker und der Bereich ist zudem mit dem Lighthouse verbunden, das als eure Operationsbasis dient.

Dort plaudert ihr wiederum mit Begleiterinnen und Begleitern, von denen jeder hier über seinen eigenen Raum verfügt.

Sie haben zudem bestimmte Fähigkeiten, die in der Welt nützlich sind und die ihr nutzen könnt, um mit der Umgebung zu interagieren. Bellara kann sich zum Beispiel ein paar alte Elfen-Artefakte genauer anschauen.

Aber selbst, wenn entsprechende Begleiterinnen und Begleiter im Lighthouse sind, könnt ihr mithilfe eures Lyrium Dagger von ihren Fähigkeiten Gebrauch machen.

Details zum Fotomodus kommen wiederum von IGN. Die Kamera könnt ihr frei bewegen, verschiedene Einstellungen vornehmen, den Spielcharakter, Begleiterinnen und Begleiter, Feinde und NPCs verbergen und so weiter.

Auch zahlreiche andere Optionen, Tiefenschärfe, Autofokus, Distanz, Bloom und so weiter, lassen sich einstellen. Klingt alles recht umfangreich.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.