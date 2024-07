Diese bekannten Stimmen hörst du in Dragon Age: The Veilguard - Sprecherinnen und Sprecher bestätigt

Electronic Arts und BioWare haben die Sprecherinnen und Sprecher bekannt gegeben, die ihr in Dragon Age: The Veilguard hören werdet.

Das gilt zumindest für die englische Version des Spiels.

Bekannte Namen sind dabei

Hauptcharakter Rook hat demnach gleich vier verschiedene Sprachoptionen: Zweimal US-amerikanisches Englisch und zweimal britisches Englisch.

Dabei handelt es sich um die Stimmen von Erika Ishii (Apex Legends, Destiny 2), Jeff Berg (Battlefield 1, NCIS), Bryony Corrigan (Baldur's Gate 3, Good Omens) und Alex Jordan (Cyberpunk 2077, The Amazing World of Gumball).

Bei den Gefährtinnen und Gefährten sieht es folgendermaßen aus:

Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) kehrt als Zwergenspäherin Harding zurück, bekannt aus Dragon Age: Inquisition, gesegnet mit einem großen Herzen, einer positiven Einstellung, einem stets einsatzbereiten Bogen sowie unerwarteten magischen Kräften.

Ike Amadi (Mass Effect 3, Halo 5: Guardians, Insomniac's Spider-Man) als Davrin, ein mutiger und charmanter Grauer Wächter, der sich als Monsterjäger einen Namen gemacht hat.

Jee Young Han (Perry Mason, Unprisoned) als Bellara, eine kreative und romantische Schleierspringerin, die von der Enthüllung uralter Geheimnisse besessen ist.

Jessica Clark (True Blood, Pocket Listing) als Neve, eine Zynikerin, die für eine bessere Zukunft kämpft – als Privatdetektivin und Mitglied von Tevinters rebellischen Schattendrachen.

Jin Maley (Star Trek: Picard, Silicon Valley) als Taash, eine mit den Meistern des Schicksals verbündete Drachenjägerin, die für das Abenteuer lebt und kein Problem damit hat, Risiken einzugehen.

Nick Boraine (Call of Duty: Modern Warfare, Black Sails) als Emmrich, ein Nekromant der Trauerwacht aus Nevarra samt seines Skelett-Assistenten Manfred, der von Matthew Mercer (Critical Role, Fallout 4) gesprochen wird.

Zach Mendez (Horizon Forbidden West, Married Alive) als Lucanis, ein selbstsicherer und pragmatischer Magiertöter aus der Blutlinie des Hauses der Krähen, einer Verbrecherorganisation, die in ganz Thedas berüchtigt ist.

"Alle Gefährtinnen und Gefährten in Dragon Age: The Veilguard bringen eine einzigartige Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte mit sich – einige der fesselndsten individuellen Handlungsstränge kommen in der Geschichte der Serie vor", sagt Ashley Barlow, Creative Performance Director bei BioWare.

"Das Team, das zu diesem nächsten Spiel der Serie beiträgt, ist enorm talentiert – die hervorragenden Texte des BioWare-Teams werden in Darbietungen übersetzt, die Fans als würdig für das Drama, die Fantasy und die Romantik empfinden werden, die sie von Dragon Age erwarten."

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.