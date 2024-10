Dragon Age: The Veilguard – Dateigröße auf der Xbox bekannt

Dragon Age: The Veilguard wird am 31. Oktober 2024 veröffentlicht, der Preload ist für Xbox-Spieler bereits verfügbar. Mit einer Dateigröße von 93 GB ist es fast doppelt so groß wie sein Vorgänger, Dragon Age: Inquisition. BioWare sieht das Spiel als potenzielles Comeback nach den enttäuschenden Veröffentlichungen der letzten Jahre.

The Veilguard: BioWares Comeback

Dragon Age: The Veilguard benötigt rund 93 GB Speicherplatz auf Xbox Series X/S. Im Vergleich zu Dragon Age: Inquisition (46 GB) ist das neue Spiel fast doppelt so groß, was auf umfangreichere Inhalte und höhere grafische Anforderungen schließen lässt. Das Spiel wird als wichtiger Titel für BioWare angesehen, das sich nach den weniger erfolgreichen Releases von Mass Effect: Andromeda und Anthem erholen möchte. Fans sind gespannt auf die Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, mit einem verbesserten Charakter-Editor, modernem Kampfsystem und schönerer Grafik.

Spieltiefe und Zugänglichkeit: The Veilguards Ansatz

Das missionsbasierte Gameplay bietet demnach zwischen 40 und 100 Stunden Spielzeit, abhängig vom Spielstil der Spieler. BioWare hat auf maßgeschneiderte Inhalte gesetzt, einschließlich verzweigter Pfade, Geheimnisse und optionaler Inhalte, um ein reichhaltiges und tiefes Spielerlebnis zu schaffen. Der "Storyteller"-Modus ermöglicht es Spielern, sich ganz auf die narrative Erfahrung zu konzentrieren. Umfangreiche Barrierefreiheitseinstellungen sorgen dafür, dass das Spiel für Spieler mit Behinderungen zugänglicher ist, z.B. durch akustische Hinweise für visuelle Mechaniken. Das Projekt wurde ursprünglich 2017 umstrukturiert, da es nicht als Live-Service-Spiel umgesetzt werden konnte. 2018 entschied man sich, das Spiel ohne Multiplayer-Elemente entwickeln, unter anderem aufgrund der Probleme bei Anthem.

Dragon Age: The Veilguard wird als wichtiger Titel für BioWare angesehen, der das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen soll. Mit aufwendiger Gestaltung und umfassender Zugänglichkeit will das Spiel ein breites Publikum ansprechen. Ob BioWare mit diesem Titel an alte Erfolge anknüpfen kann, wird sich nach dem Release zeigen.