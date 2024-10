Dragon Age: The Veilguard - EA sieht Hitpotenzial dank wenig Konkurrenz

Das heiß ersehnte Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard von BioWare erscheint am heutigen 31. Oktober 2024 und EA-Chef Andrew Wilson ist optimistisch, dass das Spiel großes Potenzial hat. Er bezeichnet es als potenziellen "Breakout"-Hit und verweist darauf, dass es momentan wenig Konkurrenz von anderen großen Spielen gibt, was den Erfolg von Dragon Age: The Veilguard begünstigen könnte. Für Fans ist dieser Release eine Rückkehr zu den Wurzeln von BioWare, das sich nun wieder auf die klassischen Stärken konzentriert, die Dragon Age einst so beliebt gemacht haben.

Günstiges Timing als Erfolgsfaktor

Ein wesentlicher Vorteil für Dragon Age: The Veilguard ist das günstige Veröffentlichungsfenster. Der Rollenspiel-Markt ist aktuell weniger dicht besetzt, was dem Spiel eine größere Chance gibt, sich durchzusetzen. Laut Wilson (via IGN) könnte das Timing des Spiels entscheidend für seinen Erfolg sein, da viele große Titel wie Assassin’s Creed Shadows erst im Februar 2025 auf den Markt kommen werden. Dadurch hat Dragon Age: The Veilguard ausreichend Raum, um im RPG-Genre Fuß zu fassen und Aufmerksamkeit zu gewinnen, ohne sich gegen zu viele andere Blockbuster behaupten zu müssen.

BioWare besinnt sich auf klassische Dragon Age-Stärken

BioWare selbst hat sich für Dragon Age: The Veilguard bewusst von Projekten wie Anthem entfernt und setzt nun wieder auf das, was die Dragon Age-Reihe groß gemacht hat. Wilson betont, dass BioWare Zeit hatte, komplexe Charaktere, tiefgehende Geschichten und klassische RPG-Elemente zu entwickeln. All das, was Fans an den früheren Spielen so sehr schätzen. Diese Rückkehr zu den Ursprüngen des Studios verspricht ein Spielerlebnis, das die langjährigen Anhänger von Dragon Age begeistern könnte und den Geist der Serie erneut aufleben lassen könnte.

Mit dem Release von Dragon Age: The Veilguard kehrt BioWare nicht nur zu alten Stärken zurück, sondern stellt sich im RPG-Markt strategisch klug auf. Der Erfolg könnte das Vertrauen der Fans in das Studio stärken und Dragon Age: The Veilguard als bedeutenden Titel im Genre etablieren. EA zeigt sich zuversichtlich, dass dieser Fokus auf BioWares Stärken positive Resonanz bei den Spielern finden wird.