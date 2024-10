Dragon Age: The Veilguard - Ein Abenteuer ohne achtbeinige Schrecken

Das Dragon Age-Franchise erwartet bald ein neues Spiel: Dragon Age: The Veilguard. Auf Reddit wurde bereits bestätigt, dass das Spiel ohne speziellen Arachnophobie-Modus auskommen wird. Und das aus gutem Grund, denn BioWare hat sich entschieden, komplett auf Spinnen zu verzichten. Arachnophobie-Modi werden immer häufiger in Spiele eingebaut, doch Dragon Age: The Veilguard wählt einen anderen Ansatz.

BioWare bestätigt: Keine Spinnen, kein Bedarf für Arachnophobie-Modus

Der Community-Manager von BioWare, blackhairvioleteyes, bestätigte auf Reddit, dass es keine Spinnen im Spiel geben wird, weshalb ein solcher Modus unnötig ist. Fans hatten schon früh gefragt, warum der Modus im Spiel fehlen würde. Nun brachte BioWare endlich Klarheit: Sie haben die Spinnen vollständig aus dem Spiel entfernt.

Einige Fans sind erleichtert, während andere die Entfernung von Spinnen mit menschlichen Händen bedauern. Diese Renderings wurden in frühen Entwicklungsphasen gezeigt, doch letztlich aus dem finalen Design entfernt.

BioWares neuer Ansatz: Spinnenfreiheit in Veilguard

In anderen Spielen wurden verschiedene Ansätze gewählt, wie zum Beispiel das Einblenden süßer Katzenbilder in Satisfactory oder das Umwandeln von Spinnen zu harmlosen Kreisen in Grounded. BioWare entschied sich jedoch für eine "Tabula Rasa"-Lösung und machte Dragon Age: The Veilguard damit zu etwas Besonderem, das sich von der Konkurrenz abhebt.

Zusätzlich wurde bestätigt, dass das Spiel auf eine Reihe von Barrierefreiheitsoptionen setzen wird, um möglichst vielen Spielern ein angenehmes Erlebnis zu bieten. Dazu gehören unter anderem die Anpassung der Textgröße und der Interface-Elemente. Das Spiel erscheint am 31. Oktober 2024 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC und wird neben der Spinnenfreiheit viele weitere aufregende Features bieten, die das Spielerlebnis bereichern sollen.

Dragon Age: The Veilguard geht beim Thema Arachnophobie einen einzigartigen Weg und erschafft eine komplett spinnenfreie Welt. BioWare zeigt damit Rücksicht auf Spieler mit Arachnophobie. Einige Fans freuen sich über den Verlust der achtbeinigen Kreaturen, während andere den unterhaltsamen Arachnophobie-Modus vermissen.