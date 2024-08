Dragon Age: The Veilguard erhält seinen Release-Termin nächsten Monat

Dragon Age: The Veilguard soll noch in diesem Jahr erscheinen. Bisher gibt es jedoch keinen festen Veröffentlichungstermin. Wir wissen jedoch, dass der Titel von Publisher Electronic Arts und Entwickler BioWare im Herbst erscheinen soll. Doch das endgültige Datum lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten.

Vom Streik seien die Spiele, die sich bereits in der Entwicklung befinden, nicht betroffen. Auch das Spiel von BioWare sollte also unter den Streiks nicht leiden. Wie der Entwickler in einem Blogbeitrag erklärt, geben sie den Release-Termin nächsten Monat bekannt.

"Nächsten Monat gibt es mehr zu berichten - unter anderem eine neue Roadmap, weitere Einblicke in das Spiel und unser offizielles Veröffentlichungsdatum", heißt es dort.

In Dragon Age: The Veilguard taucht ihr in die Welt von Thedas ein. Wildnis, Labyrinthe und große Städte voller Kämpfe und Magie warten dort auf euch. Als gäbe es nicht schon genug Konflikte, wurden zwei korrupte Götter befreit, die nun die Welt vernichten wollen. Wählt ein Volk und eine Klasse, sammelt sieben Gefährten um euch und schlagt zurück.