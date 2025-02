Dragon Age The Veilguard: "Ich hätte vermutlich gekündigt" - Ex-Dragon-Age-Chef reagiert auf EAs Andeutung, dass es als Live-Service-Game besser funktioniert hätte

Nachdem Dragon Age: The Veilguard nicht den erhofften Erfolg anbrachte, deutete EAs CEO Andrew Wilson zuletzt an, dass es als Live-Service-Game womöglich besser funktioniert hätte.

Dragon Age: The Veilguard Genre: Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 31. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: BioWare / Electronic Arts

Dem widerspricht nun wiederum Mike Laidlaw, der frühere Dragon Age-Chef bei BioWare.

Dragon Age als Live-Service-Spiel? Keine gute Idee

"Nun, ich bin kein hochtrabender CEO-Typ, aber wenn mir jemand sagen würde: 'Der Schlüssel zum Erfolg dieser erfolgreichen Einzelspieler-IP ist, daraus ein reines Multiplayer-Spiel zu machen. Nein, kein Spin-Off: die DNA dessen, was die Leute am Hauptspiel geliebt haben, grundlegend ändern', würde ich wahrscheinlich den Job kündigen oder so", schreibt er in einem Beitrag auf Bluesky.

Laidlaw war von Anfang an an Dragon Age beteiligt und sollte auch Game Director bei Dragon Age: The Veilguard werden. Damals wollte EA schon einen Live-Service-Ansatz für das Spiel, nach dem Flop von Anthem änderte sich das jedoch wieder. Und Laidlaw verließ BioWare nach mehr als 15 Jahren zu diesem Zeitpunkt.

"Natürlich denke ich hier nur laut vor mich hin. Wer wäre so dumm, so etwas zu verlangen? … Zweimal."

Auch David Gaider, der bis zu The Veilguard als Lead Weiter an der Serie arbeitete, meldete sich zu Wort: "Wenn ich mich wirklich in meine Empathie vertiefe, kann ich die Gedankengänge hier irgendwie nachvollziehen", schreibt er. "Nehmen wir an, man weiß nicht viel über Spiele. Man sitzt in einem großen Büro mit einem Haufen anderer Führungskräfte, die auch nicht viel über Spiele wissen. Was sagen sie alle? 'Live-Spiele bringen große Zahlen!' oder 'Actionspiele sind angesagt!'"

"Mein Rat an EA (nicht, dass es sie interessiert): Sie haben eine IP, die von vielen Leuten geliebt wird. Zutiefst. Zu ihrer Blütezeit verkaufte sie sich gut genug, um euch glücklich zu machen, oder? Schaut euch an, was es am besten gemacht hat, als es sich am besten verkauft hat. Folgt dem Beispiel von Larian und setzen noch einen drauf. Das Publikum ist immer noch da. Und es wartet. ❤️"