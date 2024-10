Dragon Age: The Veilguard braucht 100 GB Speicherplatz - Das sind die finalen PC-Anforderungen

Electronic Arts und BioWare haben die finalen PC-Anforderungen des Fantasy-Rollenspiels Dragon Age: The Veilguard bestätigt.

Dabei gibt es drei verschiedene Angaben ohne Raytracing und drei weitere mit Raytracing. So solltet ihr ganz genau wissen, was euer Rechner leisten muss.

Dragon Age: The Veilguard - So zugänglich wie möglich

Jedenfalls möchte BioWare nach eigenen Angaben The Veilguard "so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen". Man behält also auch Spielerinnen und Spieler mit weniger starken Rechnern im Blick.

Nachfolgend lest ihr die Mindestanforderungen und die empfohlene Konfiguration:

Minimum:

Betriebssystem Windows 10/11 64-bit Prozessor Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX Version 12 Festplatte 100 GB freier Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen SSD empfohlen, HDD wird unterstützt

AGESA V2 1.2.0.7 oder neuer für AMD CPUs

auf Windows 11 und AM4-Motherboards erforderlich

Empfohlen:

Betriebssystem Windows 10/11 64-bit Prozessor Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT DirectX Version 12 Festplatte 100 GB freier Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen SSD erforderlich

AGESA V2 1.2.0.7 oder neuer für AMD CPUs

auf Windows 11 und AM4-Motherboards erforderlich

Weitere Details zu den anderen Konfigurationen entnehmt ihr diesem Bild:

Die PC-Anforderungen von Dragon Age: The Veilguard im Überblick.

Insgesamt hat Dragon Age: The Veilguard 53 Trophäen zu bieten, ihr könnt im Spiel also einiges freischalten.

Zumindest müsst ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr eine Abneigung gegen Spinnen habt, denn davon gibt es gar keine achtbeinigen Schrecken im Spiel.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.