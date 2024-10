Dragon Age The Veilguard: Ganze 53 Trophäen könnt ihr jagen gehen

Dragon Age: The Veilguard, der neueste Teil der beliebten Rollenspielreihe von BioWare, erscheint bereits am 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mit Spannung erwarten die Fans das neue Abenteuer, das sowohl Veteranen der Serie als auch Neueinsteiger begeistern soll. Nun wurde die Trophäen-Liste veröffentlicht, die den Spielern einen ersten Einblick in die Herausforderungen bietet. Insgesamt können sich die Spieler auf 53 Trophäen freuen, die es zu erspielen gilt.

Ein Abenteuer mit 53 Trophäen und stundenlangem Spielspaß

Dragon Age: The Veilguard bietet Trophäen-Jägern insgesamt 53 Trophäen: 1 Platin, 1 Gold, 13 Silber, 38 Bronze. Diese decken eine Vielzahl von Aufgaben und Spielzielen ab und belohnen die Spieler für ihren Fortschritt und ihre Leistungen im Spiel. Doch seid gewarnt! Manche dieser Trophäen enthalten Spoiler zu wichtigen Ereignissen, daher solltet ihr die Liste mit Vorsicht genießen. Die Kampagne von Dragon Age: The Veilguard soll etwa 40 Stunden lang für einen regulären Abschluss sein. Mit über 100 Stunden sollten Spieler so in etwa 100% im Spiel erreichen.

Die vielfältigen Wege zu den Trophäen

Es gibt verschiedene Wege, Trophäen freizuschalten. Zum Beispiel durch das Erfüllen von Kampfanforderungen, wie zum Beispiel 5 Takedowns ausführen oder Gegner von Felsvorsprüngen stoßen. Aber auch Trophäen für die Kampagne gibt es. So könnt ihr Trophäen abkassieren, wenn ihr Kapitel beendet, Beziehungen zu euren Gefährten verbessert oder die individuellen Quests für alle eure Gefährten löst. Weitere Möglichkeiten, euch Trophäen zu krallen, sind die optische Überarbeitung von Gegenständen, das gesamte Gebiet im nördlichen Thedas zu besuchen und die Erinnerungen eines Gottes freizuschalten. Außerdem gibt es viele weitere Sammelaufgaben.

Fans dürfen sich auf ein umfangreiches Abenteuer mit vielen Herausforderungen freuen. Wer die Platin-Trophäe anstrebt, sollte sich auf abwechslungsreiche Aufgaben und einige knifflige Kämpfe einstellen. Dragon Age: The Veilguard verspricht jetzt schon, ein würdiger Nachfolger der Serie zu werden, und erscheint am 31. Oktober 2024.