Dragon Age The Veilguard: Hans Zimmer steuert diesen Soundtrack bei

Komponist Hans Zimmer gilt als musikalisches Genie, der die bekannten Soundtracks für Meisterwerke, wie König der Löwen, Gladiator, Fluch der Karibik, The Dark Knight und Interstellar geschrieben hat. Jetzt hat er das Hauptmusikstück für BioWares Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard beigesteuert und ihr könnt euch seine Musik direkt auf die Ohren zaubern.

Hans Zimmer komponiert für Dragon Age: The Veilguard

Und ihr müsst wissen, dass Hans Zimmer im Laufe seiner Karriere nicht gerade für viele Videospiele Stücke komponiert hat. Dazu zählen bisher Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2, Skylanders, Beyond: Two Souls, Arena of Valor, Bless Online und FIFA 19. Jetzt kommt Dragon Age: The Veilguard ebenfalls auf diese doch recht überschaubare Liste.

Mit beteiligt an der Musik für Dragon Age: The Veilguard ist auch Lorne Balfe, einer von Zimmers häufigen Mitarbeitern. Dieser hat etwa am Soundtrack zu Assassin's Creed 3 mitgearbeitet.

Am 31. Oktober erscheint Dragon Age: The Veilguard und bildet die Nachfolge zu Dragon Age: Inquisition, das vor knapp zehn Jahren erschien. Als kleine Einstimmung für den Release in diesem Monat könnt ihr euch das volle Musikstück von Hans Zimmer für BioWares Rollenspiel auf YouTube anhören:

Das Thema klingt nach einem melancholischen Fantasy-Stück und geht am Ende in schnelle und unheilverkündende Blas- und Violinen-Sequenzen über. Darauf folgt eine episch klingende Sequenz, die wie ein Ausbruch aus den hektischen Tönen von zuvor wirkt. Eine musikalische Erleichterung, ein Gefühl von Freiheit. Wie würdet ihr das Stück beschreiben?

Hans Zimmer hat mich bereits durch viele Arbeitstage begleitet. Es ist praktisch, wenn man nicht durch Gesangstimmen vom Schreiben abgelenkt wird und dennoch musikalische Begleitung beim Tippen erhält - und dann auch noch so grandios klingende Stücke. Auf ein Konzert bin ich bisher nicht gegangen, vielleicht ist diese Art von Erlebnis, bei dem alle auf einem Stuhl sitzen und in Ruhe zuhören, nicht ganz so meins. Seine Musik ist es aber sehr wohl.