Dragon Age: The Veilguard hatte keinen großartigen, aber einen guten Launch, sagt ein Analyst

Wie gut ist BioWares Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard gestartet? Aktuell lässt sich das noch schwierig abschätzen, doch es gibt auch erste Tendenzen.

Das Spiel wurde am 31. Oktober 2024 veröffentlicht und Analyst Mat Piscatella versucht sich nun an einer ersten Analyse, allerdings seien dabei auch verschiedene Dinge zu bedenken.

Erste Angaben mit Einschränkungen

Im Gespräch mit IGN gibt er an, dass Dragon Age: The Veilguard zuletzt das sechsterfolgreichste Spiel in den USA war, basierend auf den Einnahmen in Dollar.

Dieser Bericht von Circana berücksichtigt allerdings nur Verkäufe bis zum 2. November 2024. Das heißt umgekehrt, dass sich Dragon Age in den drei Tagen nach der Veröffentlichung den sechsten Platz sichern konnte.

Hinzu kommt ebenfalls, dass Publisher Electronic Arts, im Gegensatz zu anderen Unternehmen wie Sega, keine Steam-Verkaufsdaten zur Verfügung stellt. Beim fünftplatzierten Spiel, Metaphor: ReFantazio, werden also PC-Verkaufszahlen berücksichtigt, bei Dragon Age hingegen nur PlayStation und Xbox.

Nach Ansicht von Piscatella hätte es Dragon Age durchaus bis auf Platz drei schaffen können, wenn man Zahlen vom PC berücksichtigen könnte. Damit würde das Spiel dann hinter Call of Duty: Black Ops 6 und Dragon Ball Sparking Zero auf den Rängen eins und zwei liegen.

Danach befragt, wie sich The Veilguard im Vergleich zu Dragon Age Inquisition schlägt, das sich 14 Millionen Mal verkauft hat, sagt er: "Wenn man sich die ersten Tage der Verkäufe und das anfängliche Engagement über den Player Engagement Tracker von Circana ansieht, war es ein guter - aber kein großartiger – Start."

"Dragon Age: The Veilguard hat in der ersten Woche nicht die Verkaufszahlen von Final Fantasy 7 Rebirth oder Dragon's Dogma 2 erreicht und es wird ein harter Kampf werden, die Verkaufszahlen von Inquisition zu erreichen. Aber wie gesagt, es ist noch sehr früh, und ein Großteil der Geschichte muss noch erzählt werden. Im November werden wir einen viel besseren Überblick haben."

Vor wenigen Tagen hat BioWare ein weiteres Update für The Veilguard veröffentlicht, das verschiedene Korrekturen im Spiel vornimmt. Indes entdeckten Dataminer in den Dateien des Spiels einige interessante Angaben über die Charaktere in Dragon Age: The Veilguard.