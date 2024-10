Dragon Age: The Veilguard ist ab sofort für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich

Fast zehn Jahre habt ihr warten müssen, doch die Wartezeit ist vorbei: Ab sofort ist BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard erhältlich.

Seit 17 Uhr könnt ihr den Titel auf den gängigen Plattformen spielen und euch in ein neues Abenteuer stürzen.

Worum geht es in Dragon Age: The Veilguard?

Wie schon erwähnt, erscheint Dragon Age: The Veilguard fast genau zehn Jahre nach dem Vorgänger Dragon Age Inquisition und ihr bekommt es diesmal mit zwei korrupten alten Göttern zu tun. Diese wurden nach Jahrhunderten der Dunkelheit befreit wollen nun die Welt mit allen Mitteln vernichten.

Ihr spielt Rook und bildet mit euren Gefährten sowie anderen Mitstreitern die Schleierwacht. Eure Aufgabe ist, diesen alten Göttern zu trotzen. Wie ihr es von der Serie kennt, bestimmt ihr selbst, wie ihr euren Charakter gestaltet und ob ihr lieber einen Krieger, einen Magier oder einen Schurken spielt.

Hier seht ihr den Launch-Trailer:

Das Video zeigt euch unter anderem Dämonen, Dunkle Brut, verderbte Drachen und gefährliche Entscheidungen. Damit und mit noch einigem mehr müssen sich Rook und seine beziehungsweise ihre Gefährten auf ihrer Reise befassen. Letztlich ist es aber nur ein kleiner Ausblick auf das, was euch im Spiel erwartet.

Dass BioWare mit dem neuesten Dragon Age ein furioses Comeback feiert, könnt ihr in unserem Test zu Dragon Age: The Veilguard nachlesen.

Am Soundtrack von Dragon Age: The Veilguard haben übrigens sowohl Oscar-Gewinner Hans Zimmer als auch Grammy-Gewinner Lorne Balfe mitgewirkt. Es ist das erste Mal seit fast zehn Jahren, dass Hans Zimmer wieder an einem Videospiel-Soundtrack gearbeitet hat.

Des Weiteren unterstützt der neueste Teil der Reihe die kommende PlayStation 5 Pro von Sony. Die neue Konsole wird am 7. November 2024 veröffentlicht und kostet hierzulande 799,99 Euro.

Unterdessen gibt es auch eine ganze Menge Bücher, Comics und weitere Dinge zu Dragon Age, mit denen ihr euch mehr Hintergrundwissen über die Welt und ihre Charaktere verschaffen könnt.

Dragon Age: The Veilguard ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.