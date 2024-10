Dragon Age: The Veilguard ist "das erste Dragon Age, das wirklich weiß, was es sein will", sagt Larians Michael Douse

Dragon Age: The Veilguard wird am 31. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen. Jetzt schon sorgt der Titel für Aufsehen in der Gaming-Community und wird bereits als ein außergewöhnlicher Beitrag zum RPG-Genre gefeiert. Michael Douse, der Publishing Director von Larian Studios, lobt das Spiel auf X (ehemals Twitter) als das erste Dragon Age, das eine klare Identität zeigt und weiß, was es sein will. Dieses klare Profil hebe es von früheren Teilen der Reihe ab und verleihe dem Franchise eine neue Tiefe. Sowohl Douse als auch andere Kritiker bezeichnen Dragon Age: The Veilguard als gelungenen, erfrischenden RPG-Titel.

Erste Einblicke zu The Veilguard

Michael Douse schrieb auf X (ehemals Twitter) über seine Erfahrungen mit Dragon Age: The Veilguard: "Ich habe Dragon Age: The Veilguard in völliger Geheimhaltung gespielt (hinter meinem Rucksack im Büro vor einem riesigen Fenster, in der Küche)", und fügte hinzu: "Ihr fragt euch vielleicht, 'Passt dieses Spiel zu meinen Erfahrungen mit BG3?' – also werde ich das aus dieser Perspektive beleuchten. Die Antwort ist ja. Im Vergleich zu einer zählen, neun Staffeln lange Serie ist es das, was eine gut gemachte, charaktergetriebene, binge-würdige Netflix-Serie ist. Es hat ein gutes Gefühl für Tempo und Momentum."

Besonders beeindruckt zeigt er sich vom innovativen Kampfsystem: "Das Kampfsystem ist ehrlich gesagt brillant (für mich eine Mischung aus Xenoblade und Hogwarts – was einfach genial ist). Es weiß, wann es einen großen narrativen Moment braucht und wann es dir erlaubt, mit deiner Klasse zu spielen und einige ihrer stärkeren Elemente auszureizen." Diese Kombination bringt frischen Wind in die Kämpfe und bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Klassenfähigkeiten auf einzigartige Weise zu nutzen und zu experimentieren.

Ein zugängliches RPG für Einsteiger und Veteranen

Was The Veilguard zudem besonders mache, sei seine Zugänglichkeit. Douse beschreibt das Spiel als kompakt und unterhaltsam – ein Rollenspiel, das den Spagat zwischen tiefgehender Handlung und leichter Zugänglichkeit meisterhaft vollzieht. Im Vergleich zu anderen groß angelegten Rollenspielen sei The Veilguard weniger überwältigend und richte sich sowohl an erfahrene Spieler als auch an Neulinge im RPG-Genre.

Michael Douse beendete seinen Beitrag mit: "Wichtiger noch: Für mich fühlt es sich an wie das erste Dragon Age-Spiel, das wirklich weiß, was es sein will... Wenn du Lust auf eine charaktergetriebene Geschichte mit einem starken Kampfsystem in einem Universum hast, das du kennst, liebst oder von dem du gehört hast, dann ist es weitaus besser als das durchschnittliche Actionspiel und deutlich weniger erdrückend als die gigantischen RPGs, die manchmal einschüchternd wirken können. Kurz gesagt: Es macht Spaß!"

Trotz der aktuellen Unsicherheiten in der Gaming-Industrie freut sich Douse, dass BioWare mit Dragon Age: The Veilguard ein so außergewöhnliches Spiel gelungen ist. The Veilguard hebt sich als charakterstarkes und unterhaltsames RPG ab und könnte einen neuen Standard für das Genre setzen. BioWare zeigt mit diesem Titel, dass man weiterhin das Potenzial besitzt, innovative und hochwertige Spielerfahrungen zu liefern, die die Community begeistern. Fans können sich also auf den offiziellen Release am 31. Oktober 2024 freuen.