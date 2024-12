Dragon Age The Veilguard: Kein New Game Plus, aber kontinuierliche Updates

BioWare hat neue Informationen zum Post-Launch-Support des Rollenspiels Dragon Age: The Veilguard veröffentlicht. Während viele Spieler auf einen möglichen DLC oder zusätzliche Inhalte hofften, wurden diese Erwartungen bereits vor kurzem enttäuscht. Stattdessen äußerten sich die Entwickler zu weiteren Spielanpassungen, einem potenziellen New-Game-Plus-Modus und geplanten Updates, die das Spielerlebnis langfristig verbessern sollen.

Fokus auf Balance und Design-Philosophie

Die Hauptquest des Spiels gilt laut BioWare als vollständig abgeschlossen. Trotz einer mysteriösen Post-Credit-Szene wird es keine zusätzlichen Story-Inhalte geben. Ein DLC wurde somit erneut von BioWare ausgeschlossen. Auch die Einführung eines New-Game-Plus-Modus sei nicht geplant. "Was NG+ angeht, haben wir darüber diskutiert, aber aktuell haben wir keine Pläne, es zu unterstützen", erklärte Game Director Corinne Busch in einem Subreddit. Die Level-Obergrenze ist in einem Durchgang problemlos erreichbar, was den Bedarf an einem New-Game-Plus-Modus weiter verringere.

Statt neuer Inhalte konzentrieren sich die Entwickler auf die Balance der Klassen. "Wir beobachten die Klassenausgewogenheit definitiv und haben generell den Standpunkt eingenommen, eher zu buffen als zu nerfen", schrieb Busch. Laut BioWare wird weiterhin genau beobachtet, wie die verschiedenen Klassen performen. Eine Erweiterung der Charakter-Slots, die derzeit auf drei begrenzt sind, wird es jedoch nicht geben. Die technische Architektur des Speicherstand-Systems lasse dies laut Busche nicht zu.

Kontinuierliche Verbesserungen am Gameplay

Am 4. Dezember 2024, dem Dragon Age Day, kündigte BioWare Patch 4 an. Dieses Update soll weitere Verbesserungen und Anpassungen am Gameplay mitbringen. Bereits Ende November 2024 veröffentlichte BioWare ein großes Update, das rund 60 Fehlerbehebungen und Optimierungen beinhaltete. Weitere Änderungen, insbesondere an der Klassenausgewogenheit, sind in zukünftigen Updates geplant, um das Spiel weiter zu verfeinern. Spieler dürfen sich also auf Verbesserungen freuen.

Dragon Age: The Veilguard bleibt seiner Linie treu und möchte eine abgeschlossene Geschichte bieten. BioWare setzt auf Verbesserungen statt neuer Inhalte oder Features wie New Game Plus. Trotz vielen Hürden vor der Veröffentlichung zeigte das Rollenspiel wohl einen guten Verkaufsstart. Auch ohne DLC oder NG+-Modus scheint das Spiel eine treue Spielerschaft anzusprechen.