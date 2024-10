Dragon Age: The Veilguard - Komplettlösung, Tipps und Tricks

Dragon Age: The Veilguard setzt Biowares Rollenspielreihe mit frischen Spielmechaniken fort, zwinkert den Soulslikes mit seinem Kampfsystem zu und versteckt haufenweise Geheimnisse in seinen verwinkelten Arealen. Statt in die Open-World wie im Vorgänger geht es in handgestaltete Areale bis obenhin voll mit Quests und Schätzen.

Die Komplettlösung zu Dragon Age: The Veilguard zeigt den Verlauf aller Haupt-, Neben- und Gefährtenquests, dazu Fundorte wichtiger Objekte, Tipps zu Begleitern, Entscheidungen, Fähigkeiten und vielem mehr. Hapert es bei dem Vorhaben, die Elfengötter zu stoppen, werdet ihr hier fündig.

Dragon Age: The Veilguard - Komplettlösung

Allgemeine Tipps und Guides

Alle Hauptquests

Nebenquests

Arlathan-Wald

Dockstadt

Treviso

Küste Rivains

Gefährten

Tipps und Tricks zu Dragon Age: The Veilguard

Haltet Ausschau nach grünen und blauen Töpfen: Die Kämpfe im Spiel sind teils ziemlich knackig, je nachdem, auf welchem Schwierigkeitsgrad man spielt. Ist eure Heilung aufgebraucht, schaut euch in der Umgebung nach grünen Töpfen um - sie lassen Heilphiolen zurück, wenn man sie zerstört. Die blauen Töpfe laden derweil die Spezialangriffe auf.

Haltet eure Ausrüstung in Schuss: In der frühen Phase des Spiels taucht im Leuchtturm der Behüter auf und eröffnet seine Werkstatt im Hof. Man kann den Kerl beim Verlassen der Bibliothek nicht übersehen. Dort könnt ihr Waffen und Rüstungen verbessern und sogar verzaubern lassen. Schaut regelmäßig vorbei und prüft, ob eine neue Verbesserung möglich ist.

Nehmt euch Zeit für die Begleiter: Im Leuchtturm hat jeder von ihnen ein eigenes Zimmer, in dem man mit ihnen reden kann. Außerdem stehen sie hin und wieder an anderen Orten im Turm und sprechen miteinander. Lauscht diesen Unterhaltungen, um mehr über sie zu erfahren. Auf der Leuchtturmkarte seht ihr ihre Symbole. Hat eines davon eine Sprechblase, kann dort ein inszenierter Begleiterdialog gestartet werden. Hat die Sprechblase ein Ziffernblatt, ist die Konversation zeitbegrenzt (und sollte beizeiten geführt werden). Seht ihr ein Ausrufezeichen neben einem Begleiter, hat er eine Nebenquest zu vergeben.

Aussehen und Fähigkeiten später ändern: Eine der häufigsten Fragen in jedem RPG - kann man das Erscheinungsbild und die Fähigkeiten später zurücksetzen und ändern? Ja, das funktioniert. Abgesehen vom Volk und der Klasse, die zur Charaktererstellung gewählt werden müssen, lässt sich alles später noch einmal ändern. Das Aussehen kann im Leuchtturm am Spiegel der Verwandlung angepasst werden, während sich Fähigkeitspunkte im Menü jederzeit zurückerstatten lassen, um sie neu zu verteilen.

Spezialisierungen erlernen und wechseln: Sobald Rook Stufe 20 erreicht hat, könnt ihr im Fähigkeitenmenü eine von drei Spezialisierungen bzw. Unterklassen wählen. Diese verfügen mit über die mächtigsten Kampffähigkeiten im kompletten Spiel und verschaffen euch zahlreiche Möglichkeiten, das Blatt zu euren Gunsten zu wenden. Wer mit einer Spezialisierung nicht zufrieden ist, kann sie im Skillbaum einfach deaktivieren und eine neue ausprobieren.

Probiert verschiedene Gruppenzusammenstellungen aus: Erweist sich ein Gegner als zu hart, könnt ihr es mit einer anderen Party versuchen. Tauscht eure beiden Begleiter aus (oder nur einen) und probiert es mit anderen Fähigkeiten bzw. Kombos erneut. Manchmal ist der Sieg nur einen kleinen Wechsel innerhalb der Party entfernt.

Kombiniert eure Fähigkeiten im Kampf: Öffnet im Kampf das Fähigkeitenmenü mit R1/RB und ihr seht ein Skillrad, in dem die erlernten Fähigkeiten von Rook und ihren Begleitern ausgeführt werden können. Achtet auf Einblendungen, die darauf hinweisen, wann zwei Skills in Kombination einen besonderen Effekt erzielen. Mit diesen Verkettungen bewirkt man in der Regel hohen Schaden und sollte sie ausführen, wann immer möglich.

Besucht entdeckte Gebiete erneut: Die Hauptquest des Spiels ist mehr oder weniger so aufgebaut, dass sie uns durch alle Bereiche von Thedas führt. Aber nur, weil man anfangs mal kurz in den Arlathan-Wald musste, heißt das nicht, dass das Gebiet danach "abgeschlossen" ist. Behaltet die Weltkarte im Auge (Menü > Karte > Weltkarte). Visiert einen Ort mit dem Cursor an, um zu erkennen, ob es dort weitere Nebenquests gibt. In den meisten Gebieten ist das der Fall.

