Dragon Age: The Veilguard – Next-Gen Grafikpower auf der PS5 Pro

Dragon Age: The Veilguard nutzt neue PS5 Pro-Technologien und bietet exklusive Anpassungen, die das Spielerlebnis auf ein neues Level heben sollen. Das Spiel erscheint kurz vor dem offiziellen Release der PS5 Pro am 31.Oktober 2024. Damit gehört es zu den ersten Titeln, die die Leistungsstärke der neuen Konsole voll ausschöpfen. BioWare hat kürzlich Details zu den geplanten Verbesserungen und Preload-Optionen bekannt gegeben, um Fans schon einen Einblick in das kommende Erlebnis zu geben.

Dragon Age: The Veilguard setzt auf das KI-Upscaling der PS5 Pro für bessere Grafik

Das Spiel wird die KI-basierte Upscaling-Technologie (PSSR) der PS5 Pro nutzen, die für eine Steigerung der visuellen Qualität sorgen soll. PSSR soll es ermöglichen, die Grafikqualität im Performance-Modus auf das Niveau des Fidelity-Modus zu heben. Dies soll flüssigeres Gameplay mitbeeindruckender Optik vereinen. Dank der 45% schnelleren GPU der PS5 Pro sind zudem verbesserte Ambient Occlusion und fortschrittlichere Raytracing-Fähigkeiten möglich. Insgesamt sollen Performance und Grafikqualität auf der PS5 Pro spürbar verbessert werden, was keine visuellen Nachteile haben soll.

Dragon Age: The Veilguard – Raytracing & Preload-Infos für PS5 Pro

Raytraced Ambient Occlusion wird auf der PS5 Pro auch im Performance-Modus verfügbar sein, was eine Verbesserung der Licht- und Schattendarstellung ermöglicht soll. Auf der Basis-PS5 und der Xbox Series X/S ist diese Funktion hingegen nur im Fidelity-Modus aktivierbar, wodurch Spieler auf der PS5 Pro ein flüssigeres Gameplay mit besserer Grafik genießen können. PS5-Spieler haben die Möglichkeit, das Spiel bereits ab dem 29. Oktober vorab herunterzuladen, sodass sie pünktlich zum offiziellen Release am 31. Oktober direkt loslegen können.

Dragon Age: The Veilguard wird eines der ersten Spiele sein, das die neuen Technologien der PS5 Pro voll ausnutzt soll. Die PlayStation 5 Pro am 7. November 2024 erscheinen. BioWare verspricht durch die exklusiven Anpassungen ein noch intensiveres Spielerlebnis, das sowohl grafisch als auch technisch überzeugen soll. Spieler dürfen gespannt sein, wie sich die verbesserten Grafik- und Performance-Funktionen auf die Fantasy-Welt auswirken werden und ob diese neue Technologie seine Spieler überzeugen wird.