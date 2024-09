Dragon Age The Veilguard: Fans wünschen sich Charakter-Editor vor dem Release - Das sagt BioWare

Die Fans wünschen sich, dass BioWare vor dem Release von Dragon Age: The Veilguard den Charakter-Editor vorab veröffentlicht.

Aber wird es dazu auch kommen? Eine definitive Antwort darauf gibt es aktuell leider noch nicht.

Der perfekte Charakter

"Es ist ein oft gewünschtes Feature", sagte Co-Director Corinne Busche bei einem Preview-Event des Spiels, an dem unsere englischen Eurogamer-Kollegen teilnahmen.

"Wir haben uns dahingehend noch nicht festgelegt, aber es wäre ziemlich cool."

Der Charakter-Editor im Spiel selbst ist demnach recht umfangreich. Man kann die Körpergröße und -struktur sowie die Gesichtsgröße und -struktur modellieren und sogar die Größe des Bauches und den Melaninwert bestimmen - oder festlegen, ob der Charakter Grauen Star in einem oder beiden Augen hat.

Überzeugend sei zugleich die Darstellung der Haare. Des Weiteren könnt ihr, wie in anderen Dragon-Age-Spielen, zwischen vier Völkern wählen: Menschen, Elfen, Qunari und Zwerge.

"Hier ist ein kleiner Fun-Fact für dich: In Dragon Age Inquisition haben nur fünf Prozent der Spieler jemals einen Zwerg gespielt", ergänzt Busche. "Bei unseren Playtests in diesen Tagen [in The Veilguard] sehen wir, dass wir bei zwölf Prozent liegen. Das zeigt mir: Je mehr Möglichkeiten man den Spielern gibt, den Charakter zu verkörpern, der sie sein wollen, desto engagierter sind sie auch. Wir wissen, dass unsere Spieler das lieben. Sie sind hungrig danach."

"Ich möchte noch hinzufügen, dass von unseren drei zentralen Design-Säulen die erste 'Sei, wer du sein willst' war - das war der Ausgangspunkt. Wir wollten, dass jeder das Gefühl hat, in dieses Spiel zu gehören, und zwar so gut wie möglich; dass man sich mit den Charakteren und den Optionen identifizieren kann. Das bedeutete, dass wir Sklerafarbe, Grauen Star, Vitiligo, Sommersprossen und respektvolle Hauttöne haben, die richtig auf Licht reagieren."

Euren Charakter könnt ihr dann auch nach Lust und Laune ablichten, denn das Spiel bringt einen umfangreichen Fotomodus mit. Übrigens war der Vorgänger Dragon Age: Inquisition recht erfolgreich, wie ein früherer BioWare-Produzent zuletzt verraten hat. Das Rollenspiel hatte demnach EAs Erwartungen "massiv" übertroffen.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.