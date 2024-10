Dragon Age The Veilguard: Schaut lieber noch einmal nach, wie euer Inquisitor aussah

In BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard müsst ihr nicht nur euren eigenen Charakter gestalten.

Vielmehr verlangt das Spiel von euch auch, dass ihr noch euren Inquisitor aus dem Vorgänger Dragon Age Inquisition nachbaut.

Der Inquisitor zu Besuch in Dragon Age: The Veilguard

Wenn ihr also eine Menge Zeit in die Gestaltung von Rook investiert habt, dürft ihr beim Inquisitor noch einmal ran.

Angesichts dessen kann es vielleicht nicht schaden, sich noch einmal genau anzuschauen, wie euer Charakter damals aussah, um ihn oder sie möglichst originalgetreu nachbilden zu können.

Dabei geht es, wie PC Gamer anmerkt, nicht nur um das Aussehen, ihr müsst auch noch einige Dinge festlegen, die euer Inquisitor entschieden hat.

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber meine Erinnerungen an Dragon Age Inquisition sind nach gut zehn Jahren doch eher dünn. Letztlich liegt es also an euch, ob ihr euch noch einmal etwas intensiver mit eurem Inquisitor und den jeweiligen Entscheidungen befasst, ob ihr es halbwegs genau machen möchtet oder ob es euch relativ egal ist.

Im Endeffekt geht es hier um drei verschiedene Fragen beziehungsweise Entscheidungen, die ihr im späteren Spielverlauf von Inquisition getroffen habt:

Mit wem hattet ihr (falls überhaupt) eine Romanze?

Wurde die Inquisition am Ende aufgelöst oder von der Kirche absorbiert?

Hat euer Inquisitor geschworen, Solas zu stoppen, oder versucht, ihn zu erlösen?

Viele andere Entscheidungen aus Inquisition und den vorherigen Spielen haben also nicht wirklich Einfluss auf das, was in The Veilguard passiert.

Keine Gedanken müsst ihr euch darüber machen, wenn ihr Inquisition nicht gespielt habt. Dann könnt ihr hier natürlich beim Aussehen das machen, was ihr wollt, und die Entscheidungen entsprechend nach Bauchgefühl treffen.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am heutigen 31. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Angesichts dessen verraten wir euch hier neun Dinge, die ihr zum Release von Dragon Age: The Veilguard wissen müsst.

Weiterhin hat sich Digital Foundry sowohl die PC-Version als auch die Konsolenversionen des Rollenspiels näher angeschaut. Mehr zum neuesten Teil lest ihr auch im Test zu Dragon Age: The Veilguard.