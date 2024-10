Dragon Age The Veilguard: Preload- und Launch-Zeiten bestätigt, Verzicht auf DRM von Drittherstellern

BioWare und Electronic Arts haben die Preload- und Launch-Zeiten des Fantasy-Rollenspiels Dragon Age: The Veilguard bekannt gegeben.

Gleichzeitig bestätigte man, dass man für das Spiel auf die Nutzung von Third-Party-DRM-Technologien (etwa Denuvo) verzichtet.

DRM-Verzicht bringt Nachteile für PC-Spieler

Der Verzicht auf DRM-Technologie von Drittherstellern bedeutet allerdings auch, dass es auf dem PC keinen Preload geben wird.

Hier sind Spielerinnen und Spieler auf Konsolen im Vorteil, denn diese können das Spiel vorab herunterladen.

Auf der Xbox Series X/S ist der Preload sogar schon seit dem 14. Oktober 2024 möglich.

Bevor ihr euch die Version für die PlayStation 5 herunterladen könnt, braucht ihr jedoch noch etwas Geduld. Der PlayStation-Preload beginnt am, 29. Oktober 2024 um 17 Uhr.

Auf dem PC ist der Download des Spiels dann am Launch-Tag, den 31. Oktober 2024, ab 17 Uhr möglich.

Ganz allgemein könnt ihr auf jeder Plattform Dragon Age: The Veilguard an diesem Tag ab 17 Uhr spielen.

Ab wann ihr The Veilguard spielen könnt.

Über etwas Vorlauf beschwert sich sicherlich niemand, zumal Dragon Age: The Veilguard rund 100 GB Speicherplatz auf eurem PC benötigt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr je nach Internetgeschwindigkeit am Launch-Tag womöglich gar nicht auf dem PC spielen könnt.

Abseits dessen hat BioWare auch die restlichen Systemanforderungen von The Veilguard auf dem PC bestätigt. Unterschiede gibt es unter anderem abhängig davon, ob ihr Raytracing nutzt oder nicht.

Obendrein könnt ihr euch schon mal ein paar Gedanken darüber machen, welchen der verschiedenen Schwierigkeitsgrade ihr im Spiel wählt. Detaillierte Anpassungen sind dabei jeweils noch möglich.

Im Spiel könnt ihr euch anschließend am Soundtrack erfreuen, an dem unter anderem Hans Zimmer mitgewirkt hat. Zuletzt hatte Electronic Arts bereits das Titelthema von The Veilguard als Vorgeschmack veröffentlicht.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.