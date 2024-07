Dragon Age The Veilguard: Auf eine bestimmte Form der Magie musst du erneut verzichten

Auch in BioWares kommendem Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard könnt ihr euch mit eurem Charakter nicht mit Blutmagie befassen.

Zu den Gründen dafür hat sich nun Patrick Weekes, der Lead Writer des Spiels, geäußert.

Darum könnt ihr keine Blutmagie in Dragon Age: The Veilguard nutzen

Blutmagie stand als Option sowohl in Dragon Age: Origins wie auch in Dragon Age 2 zur Verfügung. In Dragon Age Inquisition war es dann bereits nicht mehr möglich.

"Blutmagie ist unwahrscheinlich [was auch für zukünftige Spiele gilt], weil wir sie von einem Machtverstärker zu einem Schlüssel für eine Menge fieser Dinge gemacht haben, die wir die Helden nicht tun lassen wollen", erläutert er (via WCCFTech).

"Ich denke, es kann ethisch neutral sein, wenn man nur sein eigenes Blut verwendet, aber nachdem ich gesehen habe, dass es in Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition als notwendiger Teil der Gedankenkontrolle und Dämonenbindung eingesetzt wird, ist es einfach kein Weg, den wir den Helden im Moment gehen lassen wollen."

Letztlich sind es also Lore-Gründe, die ausschlaggebend für diese Entscheidung sind. Könnt ihr das nachvollziehen oder hättet ihr euch gewünscht, Blutmagie nutzen zu können?

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst 2024 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.