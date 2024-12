Dragon Age The Veilguard: Was bedeutet die geheime Post-Credit-Szene?

Habt ihr BioWares Fantasy-Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard schon durchgespielt? Und habt ihr auch die geheime Post-Credit-Szene gesehen?

Diese bekommt man nämlich nur zu sehen, wenn man im Spielverlauf drei bestimmte Kodexeinträge einsammelt. Und sie liefert uns einen Blick auf die Zukunft der Serie. Achtet hierbei auf mögliche Spoiler.

Dragon Age: Ein Blick auf die neue Widersacher

Besagte Szene ist rund 50 Sekunden lang und wirft einerseits einen Blick zurück auf vorangegangene Ereignisse in der Dragon Age-Reihe.

"Wir haben die Dinge ausgeglichen", ist eine Stimme zu hören. "Geführt. Geflüstert. Und bald wird die vergiftete Frucht reifen. Wir kommen."

Seht hier selbst:

Zu sehen sind Antagonisten aus den früheren Spielen, etwa Loghain oder Varrics Bruder Bartrand, ebenso Corypheus aus Inquisition.

Letztlich verweist das finale Symbol, das hier zu sehen ist, auf eine Gruppe namens The Executors. Diese beschrieben sich selbst als "Mächte hinter dem Ozean", als sie die Inquisition während einer Nebenquest in Dragon Age Inquisition kontaktieren. Damals hieß es, dass man "für den Moment" nicht der Feind sei.

Die Post-Credit-Szene deutet jedenfalls an, dass man in der Vergangenheit bei allem Unheil in gewisser Weise die Fäden gezogen hat und künftig selbst in Aktion treten wird.

Da Dragon Age: The Veilguard keine DLCs erhalten wird, dürfte das eine Anspielung auf den nächsten Teil nach The Veilguard sein. Der dann hoffentlich keine zehn Jahre braucht, bis er erscheint. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.

Gut möglich, dass BioWare vorab schon in anderer Form - etwa durch Comics, Bücher und dergleichen - mehr auf diese Executors eingeht.

Was haltet ihr von der Idee, dass neue Gegenspieler in der Dragon Age-Welt bisher im Hintergrund agiert haben und nun mehr ins Rampenlicht rücken?