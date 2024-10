Dragon Age The Veilguard: Aussehen ändern

Das Aussehen in Dragon Age: The Veilguard ist nicht in Stein gemeißelt, nachdem man sich zur Charaktererstellung für ein Erscheinungsbild entscheiden musste. Es lässt sich beliebig ändern, auch im späteren Spielverlauf, mit nur wenigen Einschränkungen.

Wem Rook nach ein paar Stunden nicht mehr gefällt, der kann erneut Hand ans Äußere legen und mit Schiebereglern spielen (das gewählte Volk - also Qunari, Zwerg, Elf oder Mensch - kann nicht geändert werden). Außerdem lassen sich nicht nur die Kleidung und die Waffenstile von Rook ändern, sondern auch einige Details der ausgewählten Begleiter. Im Folgenden werfen wir einen Blick darauf, welche Anpassungen möglich sind.

Aussehen in Dragon Age: The Veilguard nachträglich ändern

Um das Aussehen in Dragon Age: Veilguard zu ändern, sucht den Spiegel der Verwandlung in der Krankenstation des Leuchtturms oder die Garderobe in der Meditationskammer. Welches Zimmer genau, das hängt davon ab, was geändert werden soll, denn beide haben unterschiedliche Funktionen.

Spiegel der Verwandlung

Beim Betreten des Raumes befindet sich der Spiegel in der oberen linken Ecke, beliebig nutzbar, wenn Rook eine Typveränderung durchlaufen soll, z. B. mit Make-up oder Tattoos.

Ein Blick in den Spiegel ruft die Charakteranpassung auf - und damit fast genau das gleiche Menü, das zu Beginn der Geschichte für den Original-Rook verwendet wurde. Wählt eine Voreinstellung oder klickt auf Anpassen:

Hier lässt sich das Aussehen fürs große Abenteuer verändern, darunter die Größe, Kopfform, Stirn und Wangen, Kehlkopf, Mund, Ohren, Intensität der Augenfarben und so viel mehr. Sogar der Vorname kann neu gewählt werden. Eine gefällige Option, wenn es für den fortschreitenden Spielverlauf etwas Abwechslung sein darf.

Ein bisschen optisches Rollenspiel unterstützt die Entwicklung des Charakters, besonders mit Blick auf sein Aussehen, je nachdem, wo er sich gerade in der Geschichte befindet. Eine neue klaffende Narbe nach einem intensiven Kampf stärkt das Gefühl, Schmerzhaftes durchlitten und überstanden zu haben.

Kaum eine Anpassung ist zu umfassend, als dass sie hier nicht noch im Nachgang möglich wäre. Vergesst nicht, die Änderungen im Screen "Übersicht" abzuschließen:

Sobald ihr wieder im Leuchtturm seid und den Blick aus dem Spiegel wendet, geht es optisch aufgefrischt weiter.

Die Garderobe

Die Garderobe tut, was sie soll: die Kleidung und das Aussehen der Waffen ändern. Sogar die Waffen und das Aussehen der Begleiter lassen sich hier anpassen. Gutes Aussehen hat noch nie geschadet, selbst wenn man nur Äxte in Hurlock-Schädel rammen möchte.

Wo genau die Garderobe liegt, das hängt davon ab, wie weit ihr in der Hauptgeschichte fortgeschritten seid. Zu Beginn befindet sie sich in der Krankenstation, dort, wo auch Varric liegt und seine Verletzungen auskuriert. Interagiert auf der rechten Seite mit ihr, um loszulegen.

Nach der Hauptquest Der Feind meines Feindes haben wir die Meditationskammer freigeschaltet und damit eine neue Garderobe in Form einer Holzstruktur im neuen Zimmer:

In der Garderobe könnt ihr die folgenden Eigenschaften von Rook ändern:

Waffe in der Haupthand

Waffe in der Nebenhand

Klassenwaffe (z. B. ein Bogen)

Helm

Rüstung

Freizeitkleidung

Die "Gesammelt"-Liste auf der linken Seite zeigt, von welcher Ausrüstungskategorie ihr wie viele Teile gefunden habt. Mit dem Cursor selektiert ihr eine Waffe oder eine Rüstung und damit ein Menü mit allen gesammelten Modellen. Wählt hier ein alternatives Aussehen. Es beeinflusst lediglich das Waffen- oder Rüstungsdesign, nicht die Werte.

Mit den Schultertasten könnt ihr zwischen den Begleitern wechseln und auch bei ihnen entsprechende optische Anpassungen bei Waffen sowie Rüstungen vornehmen. Beachtet, dass man die Waffen von Rook und Co. beim Erkunden der Welt ändern kann, aber ihr müsst die Garderobe aufsuchen, um auf ihr Aussehen zuzugreifen.