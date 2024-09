Dragon Age: The Veilguard zeigt Kampf gegen drei mächtige Kreaturen

Auf Sonys State of Play zeigt Entwickler BioWare einen epischen Kampf in Dragon Age: The Veilguard. Der neue Trailer für das Action-Rollenspiel zeigt Zwischensequenzen und das echte Kampfgeschehen gegen einen ganz bestimmten Feind.

Zwei Drachen und ein übermächtiger Boss

Ein Horn wird geblasen. Es wird zur Schlacht aufgerufen. Im Trailer zu Dragon Age: The Veilguard versammeln sich die Krieger, denn es droht Gefahr. Ein großer Drache, der blaue Flammen spuckt, bricht durch eine Mauer, nachdem ihr ihn unheilvoll in der düsteren Nacht knurren hört.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mit epischer Musik hinterlegt, zeigt sich die gefährliche Kreatur und erhält einen Lebensbalken. Der Kampf beginnt. BioWare zeigt, dass ihr den Flammen des Drachen ausweichen und gleichzeitig Zeit zum Angreifen finden müsst. Ihr könnt diese aber auch blocken. Für die Angriffe nutzt der gezeigte Charakter rote Flammen, die in verschiedener Weise offensiv genutzt werden können.

Später im Video schickt der Hauptcharakter einen magischen Raben auf den Drachen los. Kurz darauf erscheint ein zweiter Drache sowie Ghilan'nain. Drei Feinde stehen euch nun gegenüber. Eine Pause erhalten die tapferen Krieger also nicht. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht durchgehend kämpfen, ihr könnt in Dragon Age: The Veilguard auch die vielen Biome entdecken, im Fotomodus knipsen und der Geschichte folgen.

"Rook und Gefährten stehen einem mächtigen verderbten Drachen gegenüber, doch dann erscheint etwas noch Böseres. Kehre in Dragon Age: The Veilguard nach Thedas zurück. Wirf einen ersten Blick auf einige der mächtigen Kampffähigkeiten, die Rook als Magier:in zur Verfügung stehen, und finde heraus, wie du sie nutzen kannst, um das Blatt zu wenden", heißt es in der Videobeschreibung.

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024 für PS5, PC und Xbox Series. Wer vorbestellt, erhält die kosmetische Blutdrachen-Rüstung für alle drei Klassen - also den Krieger, den Magier und den Schurken.