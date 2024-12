Dragon Age: The Veilguards Charakter-Editor ist jetzt ein kostenloses Standalone

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als Dragon Age: The Veilguard noch vor seinem Release stand. Schon zu diesem Zeitpunkt wollten die Fans des Rollenspiels, dass sie den Charakter-Editor bereits vor dem Start des Spiels ausprobieren können. Zwar wurde das Feature erst mit der Veröffentlichung des Spiels am 31. Oktober 2024 eingeführt, doch schon bald könnte der Wunsch der Fans etwas verspätet erfüllt werden. BioWare bringt den Editor als günstigen Download in den PlayStation Store und auch für PC und Xbox ist er verfügbar.

Wenn der Charakter-Editor zum eigenständigen Erlebnis wird

Zum offiziellen Dragon-Age-Day am 4. Dezember hat BioWare eine kleine Überraschung für alle Fans des Franchise. Der beeindruckende Charakter-Editor erscheint auf allen Plattformen als kostenloser Download. So könnt ihr Figuren erstellen, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Na ja, fast. Im PlayStation Store müsst ihr einen symbolischen Beitrag von 0,25 Euro zahlen, um den Download starten zu dürfen.

Seid ihr wie ich, könnt ihr allein in der Charaktererstellung Stunden verbringen, bis jedes Detail perfekt sitzt. Gerade der Editor von Dragon Age: The Veilguard bietet etliche Optionen und umfangreiche Einstellungen. Seid ihr zufrieden und entscheidet euch, Dragon Age: The Veilguard doch noch spielen zu wollen, könnt ihr eure erstellten Charaktere sogar übertragen.

Außerdem gibt es nun Details zum vierten Patch für den neuesten Dragon-Age-Teil. Nachdem Ende November bereits um die 60 Fehlerbehebungen ins RPG gebracht wurden, soll nun der Fotomodus verbessert werden. So sollt ihr dann die Möglichkeit bekommen, auch in den Zwischensequenzen einen Schnappschuss zu machen. Rund 20 Fehlerbehebungen sind zusätzlich im Patch-Paket dabei.

Martin gab Dragon Age: The Veilguard 5 Sterne im Test. Diese habe sich das Spiel verdient, da es der Titel laut ihm schafft, "die Serie in die Gegenwart zu holen". Es besitze nicht nur eine tolle Technik, sondern auch eine ausgezeichnete Spielbarkeit, gelungene Storys und Charaktere und allem voran ein fantastischer Action-Kampf.