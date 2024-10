Dragon Ball: Fans lieben Sparkling! Zero so sehr, dass sie sogar Gedichte schreiben

Dragon Ball: Sparking! Zero ist nun endlich am 11. Oktober 2024 erschienen. Das Kampfspiel war schon im Early Access ein echter Hit unter seinen Fans, was auch die Spielerzahlen auf Steam zeigen. Fans mussten fast 17 Jahre auf eine Fortsetzung der beliebten Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-Reihe warten.

Rasantes Gameplay begeistert die Fans

Dragon Ball: Sparking! Zero bietet das klassische, schnelle 3D-Kampf-Gameplay, weswegen die Fans die Serie lieben. Das Spiel enthält ein Roster mit 150 verschiedenen spielbaren Charakteren aus Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und den Dragon Ball Z-Filmen. Der Early Access war nur den Spielern vorbehalten, die die Deluxe- oder Ultimate-Edition vorbestellt hatten. Einige Spieler hatten sogar noch mehr Glück, da Bandai Namco Entertainment einigen mit der Collector's Edition noch früheren Zugang gewährte.

Sparking! Zero sorgt für Spieleransturm auf Steam

Auf Steam boomt das Spiel. Schon vor dem offiziellen Release stiegen die Zahlen bei Steam an, der Höchststand lag bereits bei 91.005 Spielern. Solche Spielerzahlen zu erreichen, ohne offiziell veröffentlicht zu sein, zeigt die Begeisterung der Fans für die Rückkehr der beliebten Budokai Tenkaichi-Reihe. Im Vergleich dazu hatte Dragon Ball FighterZ nur 44.303 Spieler. Auch andere Spiele wie Street Fighter 6 erreichten mit 70.573 Spielern und Mortal Kombat 1 mit 38.129 Spielern nicht solche Zahlen.

Die Bewertungen der Spieler für Dragon Ball: Sparking! Zero sind überwiegend positiv, besonders das Gameplay und die Grafik werden gelobt. In den Steambewertungen hat ein Fan sogar ein ganzes Gedicht zum Spiel verfasst und es in diesem gelobt. Das nenn ich mal Fanliebe!

Image credit: Screenshot

Dragon Ball: Sparking! Zero wird jetzt schon massiv von den Fans gefeiert. Sicher wird das Spiel nach dem offiziellen Release noch mehr Spieler begeistern. Bei so einem erfolgreichen Start bleibt weiteres Lob sicher nicht aus. Bandai Namco hat einen wirklich epischen Start hingelegt. Das lange Warten hat sich für die Fans definitiv gelohnt. Dragon Ball: Sparking! Zero ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Werdet ihr Dragon Ball: Sparking! Zero nun auch spielen?