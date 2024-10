Dragon Ball Sparking! Zero: 3 Millionen Verkäufe in 24 Stunden – Erfolgreiches Comeback

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass Dragon Ball Sparking! Zero innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung 3 Millionen Exemplare verkauft hat. Das Spiel ist der erste neue Titel der Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-Reihe seit über 17 Jahren. Es wurde am 11. Oktober 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und wird bereits als einer der größten Erfolge der Serie angesehen. Dieser enorme Erfolg hat die Erwartungen der Entwickler und der Community weit übertroffen.

Dragon Ball Sparking! Zero übertrifft Erwartungen

Dragon Ball Sparking! Zero wurde in den ersten 24 Stunden rund 3 Millionen Mal verkauft. Das Spiel erreichte auf Steam einen Spitzenwert von 122.554 Spielern, weit über den bisherigen Werten für Dragon Ball-Spiele. Zum Vergleich erreichten Spiele wie Street Fighter 6 einen Höchstwert von 70.573 Spielern, während Mortal Kombat 1 hingegen nur 38.129 Spieler verzeichnete. Dieser beeindruckende Erfolg unterstreicht die anhaltende Popularität der Dragon Ball-Reihe, die seit Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Spektakuläre Kämpfe und Charaktervielfalt

Dragon Ball Sparking! Zero wurde von Spike Chunsoft entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht. Das Spiel ist ein Arena-Brawler, welcher die visuellen Darstellungen des beliebten Dragon Ball-Animes wiedergibt. Es bietet 182 spielbare Charaktere, die höchste Anzahl in der Geschichte der Serie. Spieler können typische Dragon Ball-Techniken wie Kamehameha und Super-Saiyajin-Verwandlungen einsetzen, was für spektakuläre Kämpfe sorgt. Die Vielfalt der Charaktere und die dynamischen Kämpfe tragen maßgeblich zur intensiven Spielerfahrung bei.

Dragon Ball Sparking! Zero ist bereits nach kurzer Zeit ein riesiger Erfolg und bietet sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern eine fesselnde Spielerfahrung. Die Kombination aus nostalgischen Charakteren und modernen Gameplay-Elementen hat das Spiel auf neue Höhen katapultiert. Die Erwartungen für zukünftige Inhalte und Updates sind hoch, da das Spiel die Dragon Ball-Erfahrung perfekt einfängt und noch viele Überraschungen für die Fans bereithält.