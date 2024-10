Dragon Ball: Sparking! Zero erscheint heute - Das sagen die Reviews

Wenige Tage nach dem Early-Access-Start ist Bandai Namcos Kampfspiel Dragon Ball: Sparking! Zero jetzt auch für alle erhältlich, die sich nicht die Deluxe oder Ultimate Edition des Spiels gekauft haben.

Mit dem Spiel feiert die beliebte Budokai Tenkaichi-Reihe nach mehr als 15 Jahren ihr Comeback, aber ist diese Rückkehr auch ein Grund zur Freude?

So schneidet Dragon Ball: Sparking! Zero in Tests ab

Bisher fällt die Kritik zum Kampfspiel überwiegend positiv aus, auf Metacritic hat das Spiel derzeit eine Durchschnittswertung von 82 Punkten.

"Selbst nachdem ich Dragon Ball: Sparking Zero mehr als 60 Stunden lang mit einem breiten Grinsen im Gesicht gespielt habe, habe ich das Gefühl, dass ich kaum an der Oberfläche all dessen gekratzt habe, was das Spiel zu bieten hat", schreibt zum Beispiel TheGamer. "Die clevere Weiterentwicklung der Kämpfe von Budokai Tenkaichi, der umfangreiche und detaillierte Kader und die nahezu unendliche Anzahl an Modi und Funktionen machen es zu einem der besten Dragon Ball-Spiele aller Zeiten."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

GamesRadar findet hingegen: "Dragon Ball: Sparking Zero bietet die bisher umfangreichste Spielzeugkiste der Serie, wobei der auffällige Fanservice bewusst dem kompetitiven Gameplay vorgezogen wird. Aber durch die einfache Gegner-KI und die repetitive Kampfmechanik fehlt es dem Spiel an der Tiefe seiner ernsthafteren Konkurrenten, so dass es fast zur Routine wird."

Was zweifelsohne eine interessante Aussage ist, zumal sich manche Spielerinnen und Spieler online schon darüber beschwert haben, dass das Spiel zu hart sei.

Hier einige weitere Wertungen in der Übersicht:

ComicBook - 5/5

Screen Rant - 9/10

EveryEye.it - 8.5/10

PlayStation Universe - 8/10

Multiplayer.it - 8.5/10

Siliconera - 8/10

Jeuxvideo.com - 16/20

VG247 - 4/5

GamesRadar - 3/5

GameSpot - 6/10

Insgesamt bietet Sparking! Zero euch 182 Charaktere, zahlreiche Details und schnelle Kämpfe in großen Arenen, die sich vollständig zerstören lassen.

Erhältlich ist Dragon Ball: Sparking! Zero jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Habt ihr es schon gespielt? Wie ist euer bisheriger Eindruck?